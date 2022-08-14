Еще не возобновили свою работу бренды компании Ditex: Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и H&M.

В Украине в этом году могут возобновить свою работу те бренды, которые приостанавливали ее из-за войны.

Об этом в эфире Украинского радио рассказал глава Украинского совета торговых центров (УРТЦ) Максим Гаврюшин.

Он отметил, что на украинский рынок вернулось немало брендов, в частности, в начале июля открылся Adidas. Еще не возобновили свою работу бренды компании Ditex: Zara, Pull&Bearr, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и H&M, которые являются последними крупными компаниями, которые еще не работают.

"Я считаю, что еще в этом году, в этом сезоне нас ждут интересные открытия. И компании, которые еще не открылись, могут в этом году возобновить свою работу. Сначала это будет касаться Киева и регионов, где не ведутся активные боевые действия", - подчеркнул Гаврюшин.

Также, как он отметил, в тех регионах и областных центрах, где нет возможности открыться как, например, в Днепре или Запорожье, Харькове, там будет возможность купить вещи через интернет.

"Ассортимент товаров не изменится. Те бренды, которые сейчас будут открываться, будут оставлять тот же ассортимент товаров, как и в магазинах в Европе. Это будут те же товары, которые бы они завозили, если бы не было войны", - сообщил глава УРТЦ.

Гаврюшин также рассказал, что сейчас в Украине повреждены 27 торговых центров и сумма прямых убытков составляет около 400 млн долларов, косвенных убытков - более 1 млрд долларов.

Что касается украинского ритейла, то по подсчетам УРТЦ, 300 крупнейших украинских компаний, которые имеют около 30 тысяч магазинов, потеряли около 3 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, сеть ресторанов McDonald's вводит поэтапный план восстановления работы некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины.

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