РФ продавать драгоценные камни активно помогают банки Индии.

Российская Федерация нашла способ обойти "бриллиантовые" санкции. Ежемесячно Москва получает сотни миллионов долларов с продажи драгоценных камней.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что для обхода западных ограничений РФ использует банки Индии.

"Паника, охватившая в этом году мир бриллиантов, начинает утихать, а российский добывающий гигант "Алроса" непублично возобновил экспорт до почти довоенного уровня", — говорится в сообщении.

"Алроса" на 33% принадлежит федеральному правительству России, а еще 25% акций в руках у местных властей.

"Алроса" продает бриллианты покупателям в Индии и Европе преимущественно в обмен на рупии", - указано в публикации.

Все сделки не разглашаются, чтобы избежать репутационных рисков. По данным издания, российская компания ежемесячно продает бриллиантов более чем на 250 миллионов долларов, что всего на 20-30% меньше, чем довоенные объемы продаж. Кроме того, Москва продолжает контролировать треть рынка необработанных бриллиантов.

Как ранее сообщал УНИАН, 11 марта США ввели запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, а также отказались от импорта из страны-агрессора алмазов, алкоголя и морепродуктов.

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