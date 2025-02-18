Синтетический алмаз отличается высоким качеством и превосходными физическими свойствами.

Ученые из двух китайских университетов создали в лаборатории сверхтвердый, высококачественный "супералмаз", который гораздо прочнее алмазов естественного происхождения. Они считают, что их творение может найти применение в некоторых ключевых отраслях, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что китайский "супералмаз" имеет гексагональную кристаллическую структуру, в то время как большинство природных и синтетических алмазов имеют кубическую структуру. До сих пор самые твердые алмазы находили только в ударных кратерах, что делало их очень редкими.

В издании поделились, что за разработку "супералмаза" отвечали исследователи из Цзилиньского университета под руководством Лю Бинбин и Яо Мингуан, а также Чжу Шэнцай из Университета Сунь Ятсена в Шэньчжэне. Именно они обнарудили, что графит образует структуру, называемую "постграфитовой фазой". Ученые объяснили, что при сжатии и нагревании под чрезвычайно высоким давлением "постграфитовая фаза" приводит к образованию гексагонального алмаза.

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В издании напомнили, что первый сверхтвердый алмаз, лонсдейлит, был найден в метеорите Каньон Дьябло в Аризоне в 1967 году. С тех пор ученым было сложно воссоздать такой же искусственно, но китайские исследователи придумали метод синтеза почти чистых, хорошо кристаллизованных гексагональных алмазов из графита.

По словам ученых, синтетический алмаз отличается высоким качеством и превосходными физическими свойствами. Он на 40% тверже природных алмазов и обладает большей термической стабильностью, чем наноалмазы.

Превосходная термическая стабильность и сверхвысокая твердость гексагонального алмаза указывают на его большой потенциал для промышленного применения, подчеркнули исследователи. Они также отметили, что полученные ими результаты дают ценные сведения о превращении графита в алмаз при повышенном давлении и температуре.

Другие разработки ученых

Ранее исследователи из Мичиганского университета и Университета Сан-Диего изучали ориентацию роботов в воздухе с помощью хвоста и выяснили, что млекопитающие уже эффективно оптимизировали это движение. В частности ученые выделили два типа хвостов позвоночных во время своего исследования.

Кроме того, в Великобритании создали робота-собаку для обезвреживания бомб. Ноу-хау "научили" открывать двери и передвигаться по лестнице.

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