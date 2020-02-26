"Укроборонпром" переплачивал за российские комплектующие в 2-3 раза - СБУ

В СБУ заявляют, что "Укроборонпром" в 2015-2019 гг через "прокладки" закупал санкционные российские комплектующие по завышенным ценам.

Предприятия ГК "Укроборонпром" с 2015 по 2019 год через иностранные "фирмы-прокладки" закупали российскую продукцию военного назначения, стоимость которой была завышена в 2-3 раза.

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Об этом идет речь в материалах досудебного расследования Главного следственного управления СБУ, передает liga.net.

Следователи СБУ, в рамках досудебного расследования уголовного дела (№ 42019000000001937 от 02.09.2019), обратились в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством о временном доступе к документам Шевченковской районной госадминистрации в городе Киеве.

Как отмечается в решении суда, спецэкспортеры в интересах украинских оборонных предприятий заключали импортные контракты на поставку комплектующих с иностранными компаниями (ОАЭ, Чехия, Великобритания, Кипр и т.п.). При этом, фактически в Украину поставлялась продукция военного назначения и двойного использования, изготовленная на санкционных предприятиях Российской Федерации (так называемая "схема обхода прямых поставок"). Стоимость таких поставок была завышенной в 2-3 раза, заявляет следствие.

В частности, по данным СБУ, дочернее предприятие госкомпании "Укрспецэкспорт" - ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" - только в течение февраля 2018 года по июнь 2019-го перечислило по агентскому договору на счета компании Kalipsum Plus SRO (Чешская Республика) $4,1 млн.

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Также, по информации СБУ, в течение 2015-2019 годов неустановленные лица организовали механизмы хищения госсредств ГК "Укроборонпром", использовав иностранные "фирмы-прокладки" при купле-продаже комплектующих и запчастей компаниями концерна.

Одна из таких иностранных компаний - Slige S.R.O. (Чешская Республика), которая была зарегистрирована в июне 2009 года. Она занимается поставками медицинского оборудования и оборудования для энергетических установок.

Только в течение 2017-2018 годов ГП "Внешэкономсервис" перечислило на банковский счет компании Slige S.R.O. по внешнеэкономическим контрактам (по завышенным на 40% ценам) по закупке комплектующих для артиллерийских катеров сумму около $5 млн.

Следователи утверждают, что аналогичным образом компанию Slige S.R.O. использовали для присвоения средств госпредприятия. Продукцию госпредприятия продавали Slige S.R.O. по заниженным ценам, при этом закупали у нее по завышенным ценам комплектующие, необходимые украинскому предприятию.

Напомним, в марте 2019 года журналисты-расследователи из Bihus.info узнали, что «Укроборонпром» переплачивал за запчасти для военных транспортных самолетов Ан-26 из России. В сюжете говорится, что Ан-26 сконструирован в Украине, но некоторые инструменты к нему завозили из России. По дороге в Украину цена на эти запчасти росла в разы. За поставку запчастей отвечало предприятие концерна «Укрспецэкспорт».