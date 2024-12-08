Отмечается, что дефицит государственного бюджета отсанется выском.

В 2025 году Украине потребуется примерно 38 миллиардов долларов внешнего финансирования. В текущем году эта сумма была на уровне 41 миллиарда долларов.

"Неопределенность в отношении внешнего финансирования в краткосрочной перспективе снизилась, поскольку G7, вероятно, предоставит около 50 млрд долларов в виде кредитов, обеспеченных доходами от замороженных российских суверенных активов", - говорится в сообщении международного агентства Fitch Ratings.

Согласно прогнозу, дефицит госбюджета останется высоким - на уровне 19,1% и 19,2% в 2024 и 2025 годах, несмотря на повышение налогов, из-за высоких расходов на оборону и ожидаемого сокращения иностранных грантов.

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"Значительная фискальная консолидация будет ограничена продолжением войны, а также расходами, связанными с реконструкцией, в случае длительного прекращения огня, что, вероятно, сохранит высокую зависимость от внешнего финансировании", - отметили аналитики.

При этом эксперты напомнили, что НБУ сохранил ключевую ставку на уровне 13% из-за инфляции.

"Улучшенная гибкость обменного курса в результате перехода в октябре 2023 года к режиму управляемого плавающего обменного курса и снижение неопределенности относительно краткосрочного официального финансирования предоставили НБУ возможность смягчить валютные ограничения" – указано в сообщении.

Госбюджет 2025 - главные новости

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что все социальные выплаты в 2025 году будут профинансированы. При этом повышать минимальную зарплату нет возможностей.

18 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Отмечается, что приоритетом остается защита Украины. В частности, на финансирование Сил безопасности и обороны, закупку и производство оружия, дронов и техники предусмотрели 2,23 триллиона гривень.

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