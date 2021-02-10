Не замечать и не использовать возможностей криптовалютного рынка государство не может, считает ученый.

Доцент Университета государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин считает, что в Украине есть все шансы создать собственный криптовалютний хаб и с помощью цифровых новаций привлекать инвестиции в экономику государства. Но для этого нужно просчитать все возможности и риски криптовалютной индустрии и оптимизировать под них законодательство, в частности, налоговое.

С оценками ученого можно познакомиться в его новом блоге на портале Экономическая правда.

В начале анализа Андрей Гмырин приводит интересный факт: по состоянию на 8 января 2021 года стоимость биткойна достигла рекордной отметки - 41,96 тыс. $, а стоимость всех криптовалютных активов в тот день составила 1 трлн $. То есть, это может означать, что вскоре виртуальные деньги составят серьезную конкуренцию традиционным.

О преимуществах и рисках криптовалютного рынка

Эксперт рассматривает преимущества и риски криптовалютного обращения в мировом и украинском контекстах. Говоря о возможностях цифровой валюты, то он называет доступность и простоту транзакций, возможность осуществлять их без посредников, совершенную защиту конфиденциальности участников операций, низкую чувствительность цифровых денег к внешним факторам (политическим, экономическим). В то же время Андрей Гмырин советует учитывать и риски криптовалютной индустрии. Это высокая волатильность виртуальных денег, техническая затратность майнинга, определенное недоверие к криптовалюте со стороны потенциальных инвесторов (из-за неразвитости этого сегмента), возможность использования этого анонимизованого инструмента финансовыми злоумышленниками, непредсказуемое влияние на традиционные финансовые системы стран.

По словам ученого, государственная политика относительно обращения виртуальных активов основывается на 3-х подходах: это полная поддержка криптовалютных новаций, законодательное табу на них и балансирование между использованием возможностей и предупреждением рисков. Скажем, к первым странам принадлежит Сингапур, который является центром распространения криптовалюты в Азии. Здесь действует так называемый «токен-день», когда некоторые розничные торговцы принимают различные криптовалюты в качестве оплаты. Швейцария стремится создать индустрию криптовалюты - «Криптодолину» вроде «Силиконовой Долины». Соседняя Беларусь имеет комплексное «криптовалютное» законодательство, здесь действует режим активного содействия развитию цифровых технологий и есть специальная экономическая зона - «Парк высоких технологий» (ПВД). В этой стране можно регистрировать криптовалютные биржы и обменники, добывать цифровые деньги.

Зато в Китае, Индии, Южной Корее и ряде других стран криптовалютные операции в государственном секторе запрещены. Сбалансированный подход предполагает привлечение новых технологий в финансовую систему государства и одновременно создание системы защиты от соответствующих рисков. Например, в Австралии правительство требует, чтобы криповалютные биржи регистрировались в национальной службе по борьбе с отмыванием денег. А в Эстонии - чтобы такие биржи, проводя торги на сумму свыше 1000 евро, встречались со своими клиентами и вели учетные записи.

Что касается взыскания налогов на доходы от использования криптовалюты, то в каждой страны этой группы они разные, пишет Андрей Гмырин. Скажем, во Франции взимают налоги на прирост капитала от оборота виртуальных активов. В Германии налог к криптовалюте не применяют, если она является средством платежа. В Швейцарии и ОАЭ операции с криптовалютой приравнивают к размещению ценных бумаг. В США участники биржевых операций с виртуальными активами должны регистрироваться и сообщать о подозрительных транзакциях в FinCEN (специальная служба по финансовому надзору).

Автор блога отмечает, что мир постепенно совершенствует методы управления криптовалютными рисками. Большинство криптовалютных бирж и обменников внедрили процедуру верификации клиентов, некоторые планирует проверять источники происхождения средств. Киберполиция внедряет механизмы идентификации анонимных пользователей платформы криптовалюты по их транзакциям.

На мировом уровне борьбой с цифровыми махинациями и теневыми схемами в ходе биржевых криптовалютных операций занимается международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (ФАТФ). С ней сотрудничает МВФ. Впрочем, насколько широко распространены криптовалютные махинации в мировом измерении, не известно. Сложность вопроса обусловлена ​​неурегулированностью национальных законодательств по распространению цифровой валюты, комментирует эксперт.

Украина делает первые шаги к легализации криптовалюты, но их мало

По мнению Андрея Гмырина, цивилизованное (с учетом преимуществ и рисков) развитие криптовалютного рынка мог бы помочь Украине привлекать инвестиции, создавать рабочие места, наполнять бюджет. На сегодня украинские эксперты определяют ежедневный объем транзакций с виртуальными активами в пределах 150-200 млн $, а капитализацию виртуальных активов - на уровне 2 млрд $. Государство не может не замечать и не использовать уже имеющиеся возможности криптовалютного рынка, считает ученый.

Он признает, что Украина до сих пор отстает в выработке собственной «криптовалютной» стратегии. Хотя некоторые изменения есть. В декабре 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3637 «О виртуальных активах». Его цель законодательно урегулировать принципы функционирования рынка таких активов, легализовать их оборот. Согласно проекту закона, государственной регистрации подлежат те поставщики услуг в сфере обращения виртуальных активов, которые работают с традиционными деньгами. Лицензию будет выдавать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку или Национальный банк Украины.

Также, по словам специалиста, в Украине действует закон 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». В апреле 2020 года парламент внес в него изменения по части регулирования обращения криптовалюты. Они дают правовое определение основных понятий из сферы цифровых активов и вводят ответственность за использование их в преступных целях.

Документ предусматривает, что предоставлять соответствующие услуги смогут не только криптовалютные биржи и обменники, но и компании, которые проводят ICO (форма привлечения криптовалютных инвестиций в новые технологические проекты и стартапы). Законодательные новации устанавливают обязательную верификацию криптопользователей, вводят контроль за прозрачностью и подотчетностью работы поставщиков услуг по виртуальным активам, усиливают безопасность в виртуальном пространстве.

Андрей Гмырин отмечает, что для достижения экономического эффекта одной только легализации рынка виртуальных активов и создания барьеров на пути криптовалютных злоупотреблений будет мало. Любой бизнес требует для себя благоприятных налоговых условий и минимизации государственного вмешательства в его работу. Аналитик уже более 3 лет исследует отечественную налоговую систему, он является автором комплексной программы ее реформирования «От стабильности к гармонии», которая в частности предусматривает и детенизацию неучтенных капиталов, в том числе криптовалюты.

«Сбалансированный подход в управлении рисками и возможностями при адаптации украинского законодательства к реалиям современного криптовалютного рынка может стать одним из существенных рычагов развития экономики. С одной стороны, благоприятная среда и создание криптовалютной долины привлечет дополнительные инвестиции, с другой - правильное и прозрачное налогообложение даст возможность наполнять госбюджет. К тому же это поможет Украине успешно пройти диджитал трансформацию и выйти из роли перманентного заемщика», - пишет в Экономической правде Андрей Гмырин.

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Автор: УНИАН