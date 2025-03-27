Гражданам Украины не нужно обращаться в Пенсионный фонд.

Перерасчет жилищных субсидий в Украине проведут в марте. Украинцам не нужно никуда обращаться, потому что этот процесс автоматический.

В Пенсионном фонде напомнили, что перерасчет проводят дважды в год, а именно в марте и августе, для домохозяйств, у которых среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50%.

"Такой перерасчет производится автоматически, без обращения граждан", - говорится в сообщении.

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При этом уточняется, что при перерасчете выплат в марте текущего года учитывают среднемесячный совокупный доход за III и IV квартал 2024 года, который сравнивают с показателями за I и II кварталы 2024 года.

"Если в результате сопоставления установлено, что доходы изменились более чем на 50% в большую или меньшую сторону, размер жилищной субсидии пересматривается. Таким образом, у домохозяйств, у которых доходы уменьшились/увеличились более чем на 50%, с марта размер жилищной субсидии изменится: либо увеличится, либо уменьшится", - указали в ПФУ.

Субсидии в Украине - главные новости

Министерство социальной политики в феврале сообщило, что жилищные субсидии и льготы на услуги ЖКХ в Украине в течение 2025 года для всех получателей будут предоставляться по единому подходу, то есть с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

При этом в ведомстве указали, что в бюджете на 2025 год на покрытие субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн.

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