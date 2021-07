За развитие биржи будет отвечать СЕО компании — Аарон Леви Яхалом.

Биржа LocalTrade может задать новый вектор развития для рынка криптовалют. На прошлой неделе сообщество трейдеров появилась новость — криптовалютную биржу выкупила компания LocalTrade LLC. Новое руководство биржи имеет свежий взгляд на рынок и обещает сделать финансы и блокчейн понятными и доступными для всех вещами!

Главным операционным директором биржи стала Александра Буимистер - финансовый редактор и исследователь с международным опытом работы в финансовом и финтех-секторах, основатель сервиса альтернативных банковских услуг. Александра работала на руководящих должностях у многих известных мировых брендов: CROWDESTOR, [ncrypto.io](http://ncrypto.io/), Forbes Latvia & Finland, BCA Research (Euromoney PLC), Supreme Group и других.

За развитие биржи будет отвечать СЕО компании — Аарон Леви Яхалом. Аарон долгое время работал в маркетинге и сопровождал множество криптовалютных и финансовых проектов. Проекты с участием Аарона показывают превосходные результаты. Один из самых известных — PureFi, где Аарон занимает позицию RegTech Strategist. Это первый и единственный протокол для внедрения AML-технологий в DeFi.

Мировое сообщество приняло новости о смене руководства и последующей реорганизации команды биржи на ура — трейдеры с нетерпением ожидают увидеть обещанные нововведения на платформе.

Каким будет дальнейшее развитие биржи?

"Мы переосмыслили виденье рынка криптовалют и считаем, что современный продукт должен быть интуитивным, быстрым и простым в использовании, а главное — гибким. Поэтому мы выходим на рынок с совершенно новым продуктом, который даст возможность быстро и удобно обменивать криптовалюту, зарабатывать на ней и одновременно управлять личными финансами. Это будет совершенно новый продукт, аналогов которому вы еще не встречали." — заявил Аарон.

Заданный вектор развития LocalTrade, в первую очередь, предусматривает улучшения для пользователей в плане безопасности и удобства работы с платформой. Мы намерены развивать FinTech-индустрию и раскрыть потенциал сферы децентрализованных финансов (DeFi). В нашем понимании DeFi — это не просто часть финтех-отрасли, а скорее новый подход, который позволяет решить уже существующие проблемы индустрии с помощью блокчейн-технологий. Децентрализованные финансовые сервисы полностью исключают участие посредников, вместо них выступают смарт-контракты, позволяющие создавать доверительные протоколы. Вместе с этим, использование DeFi-технологий устраняет риски потери средств из-за мошенничества: все торговые операции пользователь проводит со своего личного кошелька, доступ к которому есть только у него.

Индустрия децентрализованных финансов (DeFi) обрела популярность летом 2020 года. Бум на рынке привел к резкому росту стоимости определенных активов: самый популярный DeFi-токен YFI вырос в цене на 128 000% и установил исторический максимум на позиции $41,000.

Ближе к концу третьего квартала 2021 года мы запустим DEX (decentralized exchange) — децентрализованную биржу. Такие биржи не хранят личные данные пользователей, не требуют прохождения процедуры KYC и, что самое главное, не хранят активы пользователей. Но даже в таком случае, децентрализованные биржи имеют ряд недостатков.

Первоочередный недостаток DEX — это ограниченный набор доступных активов и торговых пар. Децентрализованные биржи для проведения торговых операций используют пулы ликвидности и АММ (Automated Market Makers). Для добавления новой торговой пары в такой бирже необходимо создать смарт-контракт пула и предоставить достаточный объем ликвидности. Использование неоптимизированных смарт-контрактов в DEX чревато высокими комиссиями и длительным ожиданием выполнения операции, а также значительно повышает вероятность trade failure.

Децентрализованная биржа LocalTrade будет использовать модель ордербуков, благодаря чему устраняется вероятность отмены торговой операции, а добавить новые торговые пары можно будет без необходимости каждый раз создавать смарт-контракт. При создании протокола децентрализованного обмена, особое внимание мы уделили оптимизации смарт-контрактов, чтобы снизить комиссии и повысить скорость обработки транзакций. В дальнейшем, мы намерены перестроить архитектуру системы на основе Layer-2 решений, чтобы значительно улучшить производительность.

Помимо вышеупомянутых проблем, трейдеры часто жалуются на существенные потери при обмене больших объемов ликвидности. Мы предусмотрели этот сценарий и позволим трейдерам самостоятельно выставить допустимый порог изменения цены актива при обмене.

"Но самым значимым фактором, который играет против DeFi, остается сложность сферы и уже имеющейся информации для понимания новыми пользователями, что обуславливает высокий порог вхождения. Интернет перенасыщен множеством предложений по инвестированию в DeFi, но обычные пользователи не могут объективно оценить каждое предложение. Именно для этих пользователей мы создаем еще один продукт — Marketplace. Здесь каждый сможет выбрать проект из списка проверенных и инвестировать в него без ограничений по размеру." - сообщает Аарон.

Как Украина может повлиять на развитие рынка криптовалют?

Для реализации всех идей Аарон выбрал подрядчиком SPACE IT Blockchain, передовую дубайскую компанию, которая уже неоднократно подтверждала свою компетенцию в проектах для сферы крпитовалют. Офис R&D отдела SPACE IT Blockchain расположен в в Украине, что не удивительно, ведь украинские Blockchain-разработчики являются одними из лучших в мире. По словам Аарона, он не переживает за реализацию технической составляющей его идей, поскольку уже не раз работал со SPACE IT Blockchain и знает как трепетно компания относится к отбору и обучению сотрудников.

Новый СЕО LocalTrade определяет вектор движения для рынка криптовалютных бирж, и бросает вызов региональным системам. Если смотреть на бэкграунд Аарона и на то как развиваются его предыдущие проекты, то можно сказать что грандиозные изменения на рынке — лишь вопрос времени. Остается с нетерпением ждать инновационного и, возможно, лучшего в своем секторе продукта от украинских разработчиков.

Автор: Иван Бойко