Наибольшие ставки будут предлагаться на вклады сроком от 6 до 9 месяцев.

После решения Национального банка Украины оставить без изменений учетную ставку, в ближайшие 1,5 месяца средние ставки по гривневым депозитам в зависимости от срока размещения останутся на уровне 13-14,5% годовых.

Такой прогноз дал директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев.

По его словам, в течение трех месяцев наблюдается постепенное снижение инфляции, поэтому доходность для клиентов по вкладам при нынешней учетной ставке автоматически вырастет.

"В годовом измерении инфляция сократилась с 15,9% в начале июня до 13,2% в августе. Поэтому в ближайшее время при сохранении существующих депозитных ставок размер пассивной прибыли может увеличиться до 3%", - пояснил эксперт.

По его расчетам, до конца октября в зависимости от срока вклада наибольшие ставки будут предлагаться на вклады сроком от 6 до 9 месяцев, а также на годовые депозиты. Он считает, что в течение сентября-октября более 70% новых вкладов будет открываться именно на такие сроки. Около 15% будут составлять вклады от 3 до 6 месяцев, а доли вкладов на 9-12 месяцев и более 1 года составят по 5-7%.

"Депозиты - это не о "золотых горах" и не о сверхприбыли. Однако, и это, на мой взгляд, является самым важным: граждане не потеряют покупательную способность сбережений, а при положительных экономических условиях смогут незначительно заработать на собственных сбережениях", - отметил Замотаев.

По мнению банкира, развитие гривневых депозитов осенью будет зависеть от ряда важных факторов, среди которых:

Ситуация на валютном рынке. Стабильные курсы доллара и евро (соответственно крепкая гривна) будут стимулировать интерес граждан к размещению средств на гривневых депозитах. Дальнейшее развитие экономики и уровень инфляции. Если тренд к уменьшению инфляции продолжится (по прогнозам ожидается, что в конце года инфляция не превысит 10% в годовом измерении), то следует ожидать дальнейшего снижения учетной ставки. Поэтому граждане могут вести себя более гибко, открывая вклады по самым высоким на текущий момент ставкам. Ситуация с безопасностью в стране. От военных рисков до энергетической безопасности: чем меньше степень неопределенности, тем больше граждан будет вести себя уверенно, планируя свою жизнь стратегически.

"Количество вкладчиков, кроме чисто экономических предпосылок, будет зависеть еще и от военных факторов. В свою очередь, банки будут прилагать максимум усилий, чтобы побудить людей к большему доверию к гривне и соответственно к гривневым вкладам. Если положительные прогнозы оправдаются, то следует ожидать, что в 2025 году по сравнению с прошлым годом количество новых вкладчиков может вырасти минимум на 5-7%", - подытожил Замотаев.

Правление Национального банка Украины 11 сентября приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.

Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, это позволит и в дальнейшем поддерживать надлежащие монетарные условия для устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и приведения инфляции к цели 5%.

