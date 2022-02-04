Член наблюдательного совета ПАО "Украинский профессиональный банк" Владимир Сидоренко рассказал детали проведения скандального заседания, на котором кредитный портфель банка был выведен за копейки.

Об этом стало известно во время судебного заседания в Днепровском районном суде города Киева 2 февраля 2022 года (см. здесь, здесь и здесь).

Как сообщалось, уголовное производство №22018000000000349 расследовала Служба безопасности Украины. В его рамках экс-и.о. председателя правления ПАО "Укрпрофбанк" Алексей Каргаполов - обвиняемый по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины. Судебный процесс по этому делу продолжается с 2019 года. Допрос свидетелей начался в декабре 2021 года. Максимальный срок лишения свободы по обвинениям - шесть лет. Это только один эпизод, который выделили из общего уголовного производства СБУ (№42015100000000795) по схемам вывода активов из обанкротившегося УПБ.

Также на днях Фонд гарантирования вкладов физлиц заявил СМИ, что бизнесмен Анатолий Юркевич и дочернее предприятие "Милкиленд-Украина" являются связанными лицами/контролерами и окончательными ключевыми участниками в структуре собственности обанкротившегося "Укрпрофбанка". А УПБ подал гражданский иск против Каргаполова на сумму 226,2 млн грн.

Суд вызвал свидетеля по делу – Владимира Сидоренко, который на момент совершения преступления, 26 мая 2015 года, был членом наблюдательного совета "УПБ".

Согласно обвинительного акта, 26 мая 2015 года состоялось заседание Наблюдательного совета и правления ПАО "УПБ", в ходе которого было принято решение заключить договор с ООО "ФК Аурум финанс". Согласно условиям договора, банк уступал этой фирме права требования по кредитным договорам с юридическими лицами.

"В заседании наблюдательного совета банка принимало участие до двадцати человек. Руководство банка убеждало нас, что для спасения банка необходимо подписать договоры переуступки кредитных договоров с некоторыми компаниями. На то время в банке было мало денег", – пояснил Владимир Сидоренко.

При этом, свидетель отметил, что лично не присутствовал на этом заседании – протокол заседания ему передали для ознакомления. Сидоренко отметил, что руководство банка время от времени применяло практику дистанционных заседаний – потому что не все члены наблюдательного совета имели возможность прибыть на место собрания из-за занятости.

"Поэтому мы могли обсуждать проблемные вопросы и голосовать по телефону", – отметил он.

Судья Светлана Старовойтова отметила, что в то время как ОДО "Мебельный комбинат "Стрый" (предоставил в залог банку свое имущество) имел задолженность перед банком 2 млн 280 тыс. долларов США, 1,8 млн евро и 1,7 млн грн, правление, но "УПБ" продало этот долг всего за 4,6 млн грн.

Как сообщалось, в январе 2022 года Большая Палата Верховного суда приняла прецедентное решение о незаконном выводе в 2015 году активов из "Укрпрофбанка". Суд установил, что сделки по выводу активов (ликвидной недвижимости) из "Укрпрофбанка" через "ФК Аурум Финанс" являются ничтожными и вернул банку права требования на имущество, принадлежавшее МК "Стрый". Эти операции были искусственными – денег у банка на тот момент не было и задолженность никто не погашал, что и подтвердил в Днепровском суде свидетель Сидоренко.

Присутствовавший на заседании обвиняемый Алексей Каргаполов отказался комментировать журналистам, понимал ли он, что из-за подписания подобных договоров могла наступить уголовная ответственность.

В предыдущем заседании суда, по сообщениям СМИ, адвокат Каргаполова напал на журналиста. Этот адвокат - Денис Дьяков – работает в юркомпании "Капитал", где управляющим партнером является Татьяна Козаченко (как адвокат представляла интересы Юркевича). А сам Алексей Каргаполов может быть связан с группой лиц – бизнесменами Анатолием Юркевичем, Сергеем Сподиным, Виктором Капустиным, Вадимом Гордиевским, Юрием Каплуном и Алексом Мардером, которые тем или иным образом фигурировали в делах о банкротстве "Укропрофбанку" или/и "Кредитпромбанка".

Помимо всего прочего Юркевич и Сподин связаны через фирму "Банкомсвязь". Ее имущество - столичное коммерческое здание 5,8 тыс. кв. м по ул. Кирилловская, 69 (ул. Фрунзе, 69) – также по схемам, которые расследует СБУ, в 2015 году было выведено из-под ипотеки УПБ. Впоследствии это позволило "Банкомсвязи" перевести это имущество на словацких граждан.

Виктор Капустин – экс-глава правления "Укрэксимбанка" (2005-2010 гг), во времена которого, как писала ЛІГА.net, банком было выдано больше всего проблемных кредитов. Фирмы Юркевича и Сподина также фигурируют в делах по проблемным кредитам "Укрэксимбанка".

28 мая 2015 года НБУ признал УПБ неплатежеспособным. 29 мая ФГВФЛ ввел временную администрацию. Накануне этого из банка было незаконно выведено активов на 3,1 млрд грн. ФГВФЛ признал ничтожными эти сделки банка

В обновленном меморандуме с МВФ Украина обязалась активизировать возврат активов обанкротившихся банков с целью уменьшения стоимости банкротства банков для украинских налогоплательщиков. И привлечь виновных к ответственности.