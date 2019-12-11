Государственные банки Украины должны стать привлекательными для инвесторов – Хелемский

Государство декларирует курс на уменьшение своего присутствия в качестве акционера на банковском рынке Украины, но государственные банки необходимо сделать привлекательными для инвесторов, а не продавать их за бесценок. Такое мнение выразил в интервью «Цензор.НЕТ» директор департамента структурированного торгового финансирования «Укргазбанка» Геннадий Хелемский.

«Сегодня государство декларирует курс на уменьшение своего присутствия, как основного игрока, на банковском рынке, ведь госдоля в 60-70% – это уникум и вряд ли оптимально со многих точек зрения Кроме России, таких примеров нигде больше и нет.

Чтобы кому-то эти банки продать – их нужно привести в порядок. Потому что предложение “давайте все распродадим за 1 доллар” годится только для скандала в соцсетях. Чтобы продать системному инвестору, банки надо подготовить, сделать их интересными для инвестирования. Это достаточно долгий процесс, которым сейчас занимается Министерство финансов», – заявил Хелемский.

Хелемский привел пример «Укргазбанка», в капитал которого в скором времени должна войти Международная финансовая корпорация (IFC). В ноябре нынешнего года IFC утвердила соглашение с «Укргазбанком» о займе на 30 млн евро с возможной конвертацией его в 20% акций банка.

«”Укргазбанк” – единственный успешный пример сотрудничества между государственным банком и международной финансовой организацией. Есть меморандум между Министерством финансов, IFC и «Укргазбанком», подписанный в 2017 г., согласно которому IFC должен стать инвестором «Укргазбанка» после процесса коммерциализации и выполнения определенных обязательств с нашей стороны. Перед тем, как принимать все решения, они сделали глубокий анализ банка, адаптировали нашу работу под международные стандарты. Мощная поддержка была как на организационном, так и на техническом уровне», – сообщил Хелемский.

Отметим, в феврале 2018 года Кабинет министров Украины принял Стратегию развития государственных банков. Согласно данному документу, доля государственных банков на рынке должна снизиться до 24% от общего объема активов к 2022 году.