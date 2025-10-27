Стоимость перевозки российской нефти взлетела после санкций США.

Греческие танкерные компании, которые, по оценкам Института Брукингса, перевозят треть российской нефти, отказываются от работы с российскими нефтяниками из-за санкций США. Стоимость перевозки "черного золота" растет, сообщает Moscow Тimes.

Отмечается, что греческие компании, которые в 2025 году ежемесячно экспортировали от 10 до 20 миллионов баррелей, в октябре, по данным источников Reuters, снизили до минимума объем перевозок "черного золота".

И это не единственная плохая новость для Росии. Транспортировка нефти для страны-бензоколонки обходится все дороже.

Сейчас российский сорт Urals перевозять в основном танкеры "теневого флота". Однако после введения новых санкций США перевозка одной партии Urals из Приморска и Усть-Луги в индийские порты подорожала до 8 млн долларов против 7 млн долларов за рейс в начале месяца. При этом отдельные перевозчики взвинтили цены до 10 млн долларов за рейс.

Moscow Тimes со ссылкой на подсчеты финского центра CREA отмечает, что "теневой флот" перевозит примерно половину российской нефти.

"Остаток транспортируют танкеры, либо принадлежащие владельцам из стран G7, либо застрахованные западными странами", - отмечают журналисты.

Прежде всего это греческие суда, которые охотно возили российскую нефть, если соблюдали "потолок цен", отмечал главный директор по энергетическому направлению российского фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей Громов. Сейчас этот лимит составляет 47,6 доллара за баррель.

Санкции США против России - последние новости

22 октября США ввели санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл". Отмечается, что, кроме "Роснефти" и "Лукойла", под санкционный удар попадут компании, которые прямо или на 50% и более принадлежат этим гигантам, даже если они не внесены в санкционный список непосредственно. Речь идет о 28 дочерних компаниях "Роснефти" и шесть - "Лукойла". В результате акции нефтяных гигантов начали падать.

Владимир Путин назвал санкции попыткой оказать давление на Россию и добавил, что ни одна уважающая себя страна ничего не делает под давлением. Однако после введения ограничений в отношении российских нефтяных гигантов главный переговорщик Путина Кирилл Дмитриев прибыл в США для проведения переговоров.

