Сегодня, 17 апреля, Верховная Рада приняла в целом законопроект о компенсации расходов за страхование авто для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, решение поддержали 285 народных депутатов.
Отмечается, что законопроект №12295-д предусматривает на постоянной основе снижение стоимости страхования авто для лиц с инвалидностью вследствие войны на 50%. Льгота будет распространяться на транспортные средства с объемом двигателя до 2 500 кубических см или электромобилям с мощностью электродвигателя до 100 киловатт включительно.
Предлагается установить с 1 января 2025 года в течение действия военного положения и 1 года после его окончания права на компенсацию расходов на страховые премии на оплату страховых премий по внутренним договорам страхования из Госбюджета.
"Кроме того, предлагается предоставление права правительству устанавливать порядок, условия и размер компенсации другим категориям лиц, имеющих право на скидку 50% в соответствии с законом, что обеспечивает дополнительную гибкость в реализации положений закона и возможность учета специфических потребностей этих категорий граждан", - отметил Железняк.
По его словам, в случае отсутствия договора страхования для указанных категорий граждан ущерб, причиненный ими с 1 января 2025 года до 30 июня 2025 года, подлежит компенсации за счет централизованного страхового резервного фонда защиты потерпевших в дорожно-транспортных происшествиях МТСБУ.
Последние новости для автомобилистов
В первом квартале этого года украинцы приобрели 12 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до пяти лет. Наибольшей популярностью в этом сегменте пользуются электромобили - на них пришлось 50% продаж. Сразу за ними следуют бензиновые авто.
Владелец и CEO компании Luaz Motors Вадим Игнатов прогнозировал, что после введения дополнительных пошлин в США повышение цены на подержанные авто в Украине не превысит 5%.