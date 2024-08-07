Основную долю предложения составляет продукция крупного калибра, спрос на которую достаточно низкий.

Цены на арбузы в Украине уже снизились на треть. Сейчас стоимость на внутреннем рынке уже опустились до 3-8 грн/кг ($0,07-0,19/кг). Это в среднем на 30% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что улучшение погодных условий практически по всей территории страны позволили украинским производителям арбузов возобновить активные уборочные работы. Это увеличило предложение продукции на рынке. К тому же к массовой уборке бахчевых уже присоединились производители во всех без исключения областях Украины.

В то же время основную долю предложения составляет продукция крупного калибра, спрос на которую довольно слабый. Оптовые компании и розничные сети сокращают закупки такого арбуза до минимума, ссылаясь на крайне невысокие темпы продаж.

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Стоит отметить, что сейчас арбуз в Украине уже стоит в среднем на 60% дешевле, чем в начале августа 2023 года. Отраслевые эксперты не прогнозируют заметного улучшения ситуации на рынке. По их словам, повысить цены удастся только владельцам арбузов высокого качества, а предложение такой продукции на рынке достаточно ограничено.

Цены на продукты в Украине

Жара в Украине немного спала, что позволило стабилизировать рынок овощей и фруктов. При этом цены на отдельные позиции все же пошли вверх. Значительно дешевле отдавали томаты, морковь, виноград, арбуз и прочее.

В Украине выросли цены на большинство молочных продуктов, которые входят в потребительскую корзину граждан. Причина – сокращение производства молока, рост закупочных цен, отключение электроэнергии, перебои в работе охладительного оборудования и порча готовой продукции в торговых сетях.

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