Интересное насекомое на растении может казаться колючкой, что является своеобразной защитой от птиц.

В Украине обитает необычное насекомое горбатка-бизон, которое когда-то прибыло сюда из Северной Америки. Это - агрессивный вредитель виноградников и плодовых деревьев.

Фото этого существа обнародовали специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. По словам исследователей, горбатка-бизон (Stictocephala bisonia) - одно из самых экзотических насекомых подотряда цикад, ныне живущих в Украине. Этот мелкий вид, длина которого не превышает 10 мм, получил свое название из-за характерного изгиба спины, похожий на горб самца бизона.

"Жесткая переднеспинка насекомого, как корона с двумя боковыми шипами, поднимается над головой и завершается острым отростком над брюшком, защищая мягкое тело от хищников", - рассказали ученые.

Благодаря этим выростам, горбатка-бизон на растении может казаться колючкой, которая служит "пришельцу" своеобразной защитой - когда птица пытается схватить неосторожное насекомое, шипы мешают ей проглотить добычу.

"Именно так работает естественная защита, отточенная эволюцией", - отмечают ученые.

Исследователи рассказывают, что впервые появление этого вида в Европе зафиксировали в Венгрии в 1912 году, куда он попал с саженцами растений. На юге континента горбатка быстро проявила себя как агрессивный вредитель виноградников и плодовых деревьев. В Украину она заселилась примерно через полвека, что связывают с потеплением климата. Впрочем, пока ее влияние как вредителя не так заметно, как у многих других инвазионных видов.

Горбатка-бизон, говорится в сообщении, питается соком различных трав и деревьев: вяза, ивы, акации, а также плодовых культур. Важную роль в ее развитии и распространении играют североамериканские растения - золотарник канадский, амброзия полыннолистная, клен ясенелистный и дикий виноград пятилистный.

