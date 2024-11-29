Любая прибрежная морская полоса и сооружения, которые располагают в ее пределах, подвергаются воздействию волн.

На украинском побережье Черного моря фортификационные сооружения - тетраподы, которые были установлены как защита от возможной высадки российского десанта - частично погрузились в песок и, по мнению специалистов, уже не выполняют свои функции. В частности, такая ситуация возникла на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области. Об этом заявил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

По его словам, установка тетраподов на побережье моря в пределах заповедника предусматривала специфическую цель, в частности, защиту от вражеских ДРГ, высадки противника на берег и тому подобное.

"Несколько месяцев назад установили эти тетраподы на песке, но элементарно не учли мнение экспертов по береговедению - где именно следует их установить, чтобы они гарантированно смогли выполнить свою функцию и море их не закопало", - заявил Русев.

Видео дня

Он утверждает, что чиновники не обращались за помощью ни к специалистам геолого-географического факультета Одесского национального университета им. Мечникова, ни к другим компетентным экспертам.

Русев объясняет, что практически любая прибрежная морская полоса и сооружения, которые располагают в ее пределах, подвергаются воздействию волн. Мировая практика береговедения свидетельствует, что какими бы прочными ни были волнорезы, плотины или стены портовых конструкций, со временем волны могут их полностью разрушить. Кроме того, по словам ученого, волны, в сочетании с ветрами, способны перемещать песчаные береговые линии и уничтожать пляжи.

"И для предотвращения подобных неприятностей, как защита в отдельных случаях и были придуманы необычные штуки, под названием тетраподы, но устанавливать их "где попало" без экспертного заключения, просто бессмысленно", - отмечает Русев.

По его словам, недавно областная власть заявляла, что уже выполнены почти все запланированные работы по сооружению фортификационных сооружений, и, таким образом, предполагалось, что Одесская область надежно защищена от врага. В то же время Русев обнародовал фото определенных защитных сооружений, которые уже почти полностью "затоплены" в песке, и задает вопрос, зачем нужны такие бесполезные тетраподы и "кому это выгодно во время войны"?

"Известно, что в начале 2024 года из резервного фонда госбюджета на фортификационные сооружения и строительство оборонительных рубежей на всю страну было выделено почти 20 миллиардов с возможностью увеличения этой суммы. Проект охватил более 10 областей от тыловой Одесской до Донецкой, где проходит линия фронта. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщал, что в Одесской области в сооружении фортификационных сооружений было привлечено много людей и почти 100 единиц техники...", - констатирует сотрудник парка.

О подобных, "погруженных" в песок, фортификациях сообщил одессит Виталий Оплачко. Он обнародовал соответствующие фото и утверждает, что сделаны они на побережье Одесской области осенью жителями городка Затока. То есть, речь идет о другом отрезке побережья - местных пляжах, где люди увидели такие же бетонные конструкции.

"Деньги ушли в песок в самом прямом смысле выражения. Тетрапод массой от полутора до пяти тонн надо для защиты пяти километров побережья? Фактически, 100% потраченных средств ушли в песок и извлечь их оттуда трудно И это работы по обороне, которые на виду. А сколько таким образом выполненных работ в закрытых зонах?", - написал Оплачко в Facebook.

По его данным, время установки этих сооружений - весна 2024 года.

Проблема буживництва защитных сооружений

Напомним, соучредитель общественной организации "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины", эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная заявила, что компания "Энергоатом" не собиралась строить защитные бетонные сооружения второго уровня, которые это делал "Укрэнерго".

По ее словам, "Энергоатом" и министр считали, что россияне не будут бить по открытым распределительным устройствам и не делали запасы трансформаторов на случай попадания в такое оборудование на открытых распределительных устройствах.

Вас также могут заинтересовать новости: