В Марокко стартует масштабный проект по добыче водорода и аммиака.

На атлантическом побережье Марокко запускают амбициозный энергетический проект, в рамках которого планируют ежегодно производить до 200 тысяч тонн зеленого водорода и аммиака. Как пишет Еcoticias, речь идет о заводе по производству водорода и аммиака Chbika Green Hydrogen and Ammonia Plant.

Производить зеленый аммиак планируют на основе водорода, полученного из морской воды с помощью солнечной и ветровой энергии. Планируется, что построенные мощности будут выдавать не менее 1 ГВт электроэнергии.

К реализации присоединились Министерство инвестиций Марокко, агентство MASEN, а также международные партнеры, среди которых TotalEnergies, Copenhagen Infrastructure Partners и A.P. Moller Capital. Для строительства электростанций выделено более 300 тыс. гектаров земли.

Этот проект - часть национальной стратегии Марокко "Green Hydrogen Offer". Всего там планируют создать 20 ГВт возобновляемых мощностей, 10 ГВт электролизеров и 8 млн тонн производных водорода ежегодно.

Для Европейского Союза эта инициатива имеет стратегическое значение, ведь позволяет снизить зависимость от российского газа, который ранее обеспечивал около 40% европейских потребностей. Зеленый аммиак из Марокко станет экспортным продуктом для энергетики, транспорта и аграрного сектора, в частности как углеродно-нейтральное топливо и удобрение.

