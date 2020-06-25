В Одесском зоопарке родились трое детенышей анаконды

Также вылупились из яиц детеныши маисового полоза.

В Одесском зоологическом парке родились три детеныша парагвайской анаконды.

Об этом сообщили в зоопарке.

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«Родились дети у нашей парагвайской анаконды. А детеныши маисового полоза вылупились из яиц», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники акватеррариума зоопарка серьезно подходят к вопросу разведения рептилий, поэтому многие виды дают потомство.

«Зоотехник Екатерина Романенко собственноручно построила специальный инкубатор для яиц пресмыкающихся», - акцентировали в зоопарке.

Как уточнил УНИАН директор предприятия Игорь Беляков, родились три анаконды и восемь полозов.

Справка УНИАН. Парагвайская (желтая) анаконда обитает в Парагвае, Южной Боливии, Аргентине, Бразилии. Населяет закрытые слабопроточные водоемы, обычно сильно поросшие водной растительностью. Беременность самки длится 9 месяцев, длина новорожденных – до 70 см, взрослой особи – до 3,5 м.

Маисовый полоз (красная крысиная змея) — неядовитая змея, обитает в Северной Америке. Длина взрослых особей может достигать полутора метров. В окраске наблюдается большое разнообразие, особенно с учетом проводимой селекции. Естественная окраска – оранжевая с черными полосами, окружающими красные пятна. Брюхо имеет сетчатый бело-черный рисунок. Самцы вырастают несколько меньше самок.

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