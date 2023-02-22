Эти слова касаются военных реалий украинцев.

Украинский творческий народ проявляет незаурядные способности в создании новых украинских слов даже в условиях войны. Языковой эксперт и самый популярный учитель Украины Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал о самых популярных словах и выражениях, которые появились в современной лексике украинцев.

"Даже в условиях войны украинцы проявляют большой талант в создании новых слов. А такой творческий народ невозможно одолеть", — отметил языковед.

Топ новых слов украинцев и выражений - версия Авраменко:

затр и дні - нереалистичные планы; іхтамнєтити - уничтожать врагов; удалять то, чего не должно быть; бавовна - взрыв в России или на территории, которую временно контролируют оккупанты; піти за російським кораблем - потерпеть поражение.

Как перейти на украинский - совет от Авраменко

Кроме экспресс-уроков, чтения книг, просмотра фильмов, Авраменко советовал прежде всего разговаривать. Начинайте говорить, не бойтесь ошибаться, исправляйте друг друга. Лучший тренажер по изучению любого языка – это процесс говорения, отмечал языковед.

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