Украинский творческий народ проявляет незаурядные способности в создании новых украинских слов даже в условиях войны. Языковой эксперт и самый популярный учитель Украины Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал о самых популярных словах и выражениях, которые появились в современной лексике украинцев.
"Даже в условиях войны украинцы проявляют большой талант в создании новых слов. А такой творческий народ невозможно одолеть", — отметил языковед.
Топ новых слов украинцев и выражений - версия Авраменко:
- затридні - нереалистичные планы;
- іхтамнєтити - уничтожать врагов; удалять то, чего не должно быть;
- бавовна - взрыв в России или на территории, которую временно контролируют оккупанты;
- піти за російським кораблем - потерпеть поражение.
Как перейти на украинский - совет от Авраменко
Кроме экспресс-уроков, чтения книг, просмотра фильмов, Авраменко советовал прежде всего разговаривать. Начинайте говорить, не бойтесь ошибаться, исправляйте друг друга. Лучший тренажер по изучению любого языка – это процесс говорения, отмечал языковед.