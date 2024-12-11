Ребенку будет трудно достичь своих целей, если ему не хватает ментальной силы.

Каждый родитель мечтает воспитать счастливого ребенка, который сможет максимально реализовать свой потенциал. При этом независимо от того, насколько умным или физически крепким является ваш ребенок, ему будет трудно достичь своих целей, если ему не хватает ментальной силы. Об этом в статье для CNBC пишет психоаналитик Эми Морин.

По ее словам, воспитывать морально устойчивых детей - это не обязательно требовать от них "стать жестче". Стоит научить их преодолевать вызовы, управлять своими эмоциями и верить в себя.

Врач приводит 10 простых, но мощных фраз, с помощью которых можно развить у ребенка устойчивость, эмоциональный интеллект и навыки решения проблем.

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1) "Что бы ты сказал своему другу, если бы у него была такая проблема?"

Ребенок, который чувствует себя расстроенным, скорее всего, будет участвовать в негативных разговорах сам с собой. Когда они говорят что-то вроде: "Я никогда не сдам математику", возникает соблазн их успокоить. Но если мы это делаем, они учатся зависеть от нас, чтобы изменить свои негативные мысли.

Вы можете научить их переосмысливать собственные мысли. Когда они думают о том, как они могли бы утешить друга добрыми словами, их перспектива меняется, и они учатся говорить с собой с состраданием к себе.

2. "Понятно, что ты так чувствуешь".

Когда вы сопереживаете чувствам вашего ребенка, он чувствует, что его слышат и понимают. Он не волнуется о том, что ошибается. Проверка его чувств также укрепляет доверие и может сделать его более открытым для того, чтобы поделиться с вами своими проблемами.

Говоря это, вы учите детей, что их эмоции справедливы, даже если они могут быть несколько преувеличенными.

3. "Это нормально чувствовать себя расстроенным, но не нормально вести себя таким образом"

Детям важно знать, что есть разница между чувствами и поведением. Эта фраза подтверждает эмоции вашего ребенка, устанавливая границы поведения. Это показывает им, что такие чувства, как гнев или грусть, являются нормальными, но нельзя донимать других или причинять им боль.

Вы можете воспользоваться возможностью, чтобы научить их альтернативным способам справляться с этим - например, глубоко дышать или говорить о своих чувствах. Контролировать то, как выражаются эмоции, является ключевым навыком, который им понадобится для неизбежных жизненных взлетов и падений.

4. "Давай решим это вместе".

Когда ваш ребенок разочарован или испытывает трудности, вашей естественной реакцией может быть броситься и исправить вещи. Но для детей важно научиться решать проблемы.

Когда вы предлагаете работать над проблемой вместе, вы уверяете их, что им не придется преодолевать трудности в одиночку. Им будет полезно увидеть, что существует много способов решения проблемы, и получить уверенность в своей способности принимать правильные решения.

5 "Надеюсь, ты гордишься собой за такую упорную работу!"

Признание усилий, а не результатов, учит детей ценить настойчивость, а не совершенство. Например, если вы хвалите их только за высокие оценки, они могут подумать, что оценки в их табельках важнее честности или порядочности.

Использовав эту фразу, вы покажете им, что они могут гордиться собой, не всегда ища внешнего подтверждения. Когда дети чувствуют удовлетворение от своих усилий, они учатся самомотивации и устойчивости перед лицом неудач.

6. "В чем вы были достаточно смелы, несмотря на неудачу?"

Очень часто неудачи воспринимают как то, чего стоит бояться, но устойчивые дети понимают, что это часть роста. Этот вопрос переосмысливает неудачу как признак мужества.

Открытые разговоры о неудачах поощряют детей пробовать что-то новое, выходить из зоны комфорта и развивать уверенность в своих усилиях, независимо от результата.

7. "Чему ты можешь научиться благодаря этому?"

Когда что-то идет не так, детям легко сосредоточиться на негативе. Эта фраза смещает фокус на рост и обучение.

Это учит их воспринимать неудачи как возможности для совершенствования и помогает им развить настрой любопытства, а не самокритики.

8 "Тебе нужно решить проблему или справиться с тем, как ты к ней относишься?"

Этот вопрос вводит важную разницу между внешними вызовами и внутренними реакциями. Например, ваш ребенок волнуется из-за сложной математической задачи и не хочет ее решать. Если позволить им это, их тревога уменьшится, впрочем, это приведет к долгосрочным проблемам.

Было бы лучше помочь им осознать, что они нервничают из-за неправильного понимания проблемы, и можно справиться с чувствами, но не избежать проблемы.

9. "Какое исключение из этого случая?"

Дети часто думают: "Я не умный", или "Я никому не нравлюсь". Этот вопрос поможет им изменить эти убеждения, сосредоточившись на исключениях.

Ваш ребенок помнит, что бывают моменты, когда эти мысли не соответствуют действительности, и выстроит более гибкую, реалистичную точку зрения на себя и мир.

10. "Давай поговорим о том, за что мы сегодня благодарны"

Благодарность является проверенным средством повышения благосостояния. Превращая это в ежедневную привычку, вы учите детей сосредотачиваться на положительных моментах в своей жизни, даже в трудные времена.

Благодарность учит детей, что им достаточно того, что они имеют. Это помогает им развивать эмоциональную устойчивость и готовит их искать добро в мире.

Другие советы по воспитанию детей

Ранее УНИАН писал, как воспитать морально устойчивых детей. Некоторые родители думают о стойкости как о черте характера, которая либо есть, либо нет, однако правда в том, что "она гораздо динамичнее".

По словам экспертов, устойчивость - это "способность адаптироваться, приспосабливаться, быть гибким, встречать все на своем пути, с открытостью, поэтому нужно помочь детям отточить этот навык, поскольку устойчивые дети будут иметь силы оправиться от неудач и мотивацию идти дальше.

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