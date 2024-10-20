В частности, специалисты никогда бы не стали смешивать различные средства для уборки.

Уборка – дело не из легких: наведение чистоты в доме занимает много времени, что говорить о ее поддержании.

Издание Southern Living пообщалось с профессионалами по уборке домов о том, чего они никогда не сделают, когда дело доходит до наведения порядка. И они дали разные ответы, о которых многие из нас, пожалуй, и не задумывались.

1. Не начинайте без составленного заранее плана

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Каждое дело должно начинаться с четкого плана действий, поэтому лучше всего составить себе список задач и работать по нему.

"Профессиональные уборщики используют определенный метод уборки и точно его придерживаются, чтобы быстро зайти и выйти из дома. Уборка от места к месту или от комнаты к комнате без плана – это пустая трата времени и приводит к некачественно выполненной работе", – объясняет Бекки Рапинчук.

Лучше всего проводить уборку по схеме "сверху вниз и слева направо". Так вы сможете охватить каждую зону и ничего не пропустите. Если что-то вам не подходит, скорректируйте план и внесите некоторые изменения. Реализация конкретного плана на начальном этапе уборки поможет сэкономить время, когда речь идет о том, когда начинать, с чего начинать и что именно надо делать.

2. Не выходите из комнаты с пустыми руками

Как объясняет Рапинчук, когда выходите и заходите в разные комнаты вашего дома, всегда берите что-то, что можно убрать, когда выходите из комнаты. Захватив одну вещь, которая лежит не на своем месте, вы максимально эффективно используете свое время – во время уборки вам точно придется собирать вещи.

3. Не забывайте просить членов семьи о помощи

Привлекайте членов семьи к уборке, напоминая им, чтобы они брали обувь, игрушки или рюкзак, когда переходят из комнаты в комнату. Даже если вы не делаете полномасштабную уборку, полезно убирать мелкие вещи по ходу дела.

Например, напоминайте им застилать кровать утром и загружать посудомоечную машину сразу после еды. Это поможет избежать создания гигантского беспорядка, отмечает Кэти Диллс. Кроме того, когда все члены семьи участвуют в уборке, это может принести значительную пользу в управлении нагрузкой обязанностей.

4. Имейте соответствующее место для каждой вещи

Если вы чем-то давно не пользуетесь или у вас есть несколько одинаковых вещей, то пришло время их или выбросить или задонатить.

"Все на своих местах и для всего свое место" – это правило, которое создает порядок в хаосе, говорит Пэм Клайд. Пока все вещи в вашем доме не будут иметь конкретного места, они неизбежно будут лежать без дела.

Не стоит позволять другим членам семьи добавлять к этой куче еще и другие вещи. Вместо этого ежедневно уделяйте немного времени, чтобы разложить вещи на свои места, отсортировать то, что вам не нужно, или то, что должно пойти на помойку, и настаивайте на том, чтобы члены семьи следовали вашему примеру.

5. Не смешивайте средства для уборки.

Вы удивитесь, как много людей до сих пор смешивают разные средства во время уборки. Но уборщики советуют никогда этого не делать, чтобы предотвратить катастрофу.

"Никогда не смешивайте такие химические вещества, как аммиак с отбеливателем, потому что это приведет к образованию едкого газа", – говорит Клайд.

Вместо этого всегда читайте этикетки и знайте, что именно вы используете для обработки поверхностей. Если вы не уверены, проконсультируйтесь с профессиональным уборщиком и задайте ему вопросы. Лучшей тактикой является использование нетоксичных продуктов, которые являются многоцелевыми. Вы можете распылять одно и то же чистящее средство в большей части вашего дома, ограничивая любую возможность перекрестного воздействия химических веществ.

6. Используйте правильное средство для поверхностей

Использование неправильного моющего средства для определенной поверхности или обивки точно является ошибкой, которой вы хотите избежать. Например, не используйте средства с аммиаком, если вы чистите экран телевизора.

В этом случае лучше использовать сухую тряпку без раствора. Если вы не уверены, обратитесь к этикетке на обратной стороне бутылки или коробки.

"Также избегайте использования волшебной губки (меламиновой губки) на деревянных поверхностях, таких как паркетный пол, кухонные шкафы, гранит или мрамор, поскольку она удалит и, возможно, сделает тусклым покрытие", – говорит Клайд.

7. Не верьте в то, что все лайфхаки в социальных сетях работают

Как бы удобно ни было искать в социальных сетях советы и подсказки по ведению домашнего хозяйства, Клайд говорит, что многие из них могут нанести вред поверхностям в вашем доме. Всегда тестируйте средство на небольшой поверхности, если вы не знакомы с ним, а также читайте все предупредительные этикетки.

Что никогда нельзя чистить с помощью уксуса

Уксус является отличным средством для уборки, но подходит он далеко не для всего. По словам эксперта по уборке Хейли Бекнел, в частности, это касается столешниц. Дело в том, что это средство может навредить поверхностям из мрамора или гранита, а также разъедает герметик.

В перечень вошел и паркетный пол. Некоторые типы пола не выдерживают высокого уровня кислотности уксуса, и он является врагом №1 для лиственных пород.

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