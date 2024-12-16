Заморозка продуктов позволит вам сэкономить время и деньги.

Хорошо укомплектованная морозильная камера может сэкономить вам время и деньги. В частности, вы сможете закупать сезонные продукты впрок по оптимальной цене, а также делать оптовые закупки, что сэкономит средства. Наличие замороженных продуктов избавит вас от необходимости бегать в магазин за ингредиентами для блюд в последнюю минуту. А поскольку большинство замороженных ингредиентов поставляются уже готовыми к использованию (вымытыми, очищенными и нарезанными), вы можете сэкономить еще больше времени и сразу приступить к готовке.

Портал EatingWell собрал советы шеф-поваров о том, какие замороженные продукты всегда должны быть под рукой.

Фрукты и овощи

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Запасаться замороженными фруктами и овощами имеет смысл потому, что они хранятся дольше свежих аналогов и могут использоваться понемногу. При этом замороженный овощ № 1, названный шеф-поварами, - это горох.

"Я очень люблю, когда в моей морозилке есть замороженный горошек. В большинстве случаев он лучше свежего. Сахар в свежем горохе довольно быстро превращается в крахмал. Свежесобранный замороженный горох гораздо лучше сохраняет эту сладость", - говорит шеф-повар Марко Канора.

Еще одна бобовая культура, которую шеф-повар рекомендует держать под рукой, - это замороженные эдамаме в оболочке. "В отличие от свежего эдамаме, который требует приготовления на пару, очистки и дополнительного оборудования, замороженная версия уже готова к использованию, что экономит время и силы", - говорит шеф-повар Джонни Санчес, отмечая, что эдамаме невероятно универсален и легко вписывается в самые разные рецепты.

Животные белки

Наличие в морозильной камере всех видов мяса - от птицы до красного мяса и морепродуктов - является обязательным условием для приготовления сытного обеда (если вы не вегетарианец).

При этом по словам шеф-повара Мэри Пэйн Моран, именно замороженные креветки являются белковым продуктом №1 для морозилки.

"Замороженные креветки - это вкусный и простой белок, который можно хранить в морозилке. Они быстро оттаивают, их можно разложить по порциям и придать им элегантность, если вам нужно приготовить блюдо для гостей", - говорит она.

Ингредиенты для выпечки

Ни одна морозильная камера не будет полной без ингредиентов для выпечки, прежде всего - слоеного теста. Как отмечают шеф-повары, это универсальный продукт, который позволит вам легко и быстро приготовить вкусный десерт (например яблочный тарт-татен) или несладкий пирог и станет настоящей палочкой-выручалочкой на случай неожиданного прихода гостей.

Ранее эксперт посоветовала интересный способ хранения яиц в морозильной камере, при этом она уверяет, что яйца таким образом можно безопасно хранить в течение 12 месяцев.

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