Многие видели, как за самолетами остаются белые следы, но не все знают, как они влияют на климат.

Сегодня реактивные самолеты, парящие в небе — вполне привычное зрелище. Человечество прошло долгий путь в области воздушных путешествий. Теперь это настоящая наука: одни из самых современных истребителей бороздят небеса, а коммерческие авиалайнеры ежедневно перевозят миллионы пассажиров.

Однако далеко не все хорошо понимают, как устроены реактивные самолеты и какие побочные эффекты возникают при их работе, пишет SlashGear. Один из самых частых поводов для недоумения — белые линии, которые часто можно увидеть с земли, тянущиеся за самолётом в полёте.

Что за белые полосы от самолета

Эти линии называются "конденсационные следы" или "контрейлы" (от английского condensation trails — следы конденсации). Они образуются в результате сгорания реактивного топлива, при котором выделяется водяной пар. На большой высоте и при низкой температуре этот пар превращается в кристаллы льда, образуя видимые следы.

В целом контрейлы не представляют опасности для человека, несмотря на распространенную теорию, будто это на самом деле химические следы, или "кемтрейлы". Существует давний заговор, утверждающий, что в них содержатся химические вещества или даже металлы, способные угрожать здоровью людей.

Хотя сами по себе контрейлы не несут угрозы человеку, они создают серьезную проблему для стелс-самолетов, от которых их не могут скрыть даже ученые, и, к сожалению, оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду.

Как самолет влияет на природу

Будучи всего лишь облаками конденсата, контрейлы не опасны для людей. С другой стороны, исследования показывают, что они влияют на атмосферу Земли. Согласно данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), контрейлы увеличивают общую облачность, что влияет на температуру планеты.

Эти облака отражают поступающее солнечное излучение и удерживают тепло, выходящее с поверхности, вызывая потепление. В зависимости от температуры контрейлы либо быстро рассеиваются, либо задерживаются в небе надолго. Их большое количество в атмосфере может оказывать долговременное влияние на климат Земли, создавая неестественное облачное покрытие.

Кроме того, важно понимать, из чего состоят контрейлы — что именно они оставляют после себя в атмосфере. При сгорании реактивного топлива образуется углекислый газ, который и без того присутствует в атмосфере, но при его значительном увеличении воздух удерживает больше тепла. Этот эффект называется парниковым, и он приводит к повышению глобальных температур. Установлено, что авиация в целом ответственна примерно за 2,5% всех антропогенных выбросов CO₂ в мире.

