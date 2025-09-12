Чтобы предотвратить пожелтение, создайте условия, близкие к естественным: рассеянный свет, правильный полив, рыхлый субстрат, влажность, регулярные лёгкие подкормки и контроль вредителей.

У орхидеи могут желтеть нижние листря. Издание The Spruce сообщает, что это нормальный процесс - растение сбрасывает старые листья, чтобы нарастить новые. Но если желтеют все листья, это сигнал проблемы: избыток солнца, холод, болезни или гниль корней.

Почему орхидея желтеет - возможные причины

Естественное старение. Нижний лист пожелтел? Это нормально. Но если желтеют верхние — есть сбой в уходе.

Слишком много света. Прямое солнце обжигает листья, они желтеют. Переставьте орхидею в место с рассеянным светом, лучше северное или западное окно.

Неправильная температура. Оптимумальная температура для орхидей +18…26°С днём, +15…20°С ночью. Холодные сквозняки и температура ниже +15°С вызывают пожелтение и гибель.

Неправильный полив. Мягкие, вялые листья — пересыхание. Жёлтые при влажной почве — корневая гниль. Поливайте только при подсыхании верхнего слоя, обеспечьте хороший дренаж.

Недостаток влажности. Орхидеям нужна влажность 40–70%. В квартире воздух часто сухой. Используйте увлажнитель или поддон с водой и камешками.

Неудачный субстрат. Старый или слежавшийся грунт мешает дышать корням. Меняйте смесь каждые 2–3 года на свежий субстрат для орхидей.

Дефицит питательных веществ. При нехватке азота или магния листья желтеют с краёв. Летом подкармливайте слабым раствором удобрений для орхидей раз в 3–4 недели.

Грибковые и бактериальные болезни. Жёлтые пятна, переходящие в чёрные, — признак инфекции. Удалите поражённые листья, обработайте фунгицидом, изолируйте растение.

Вредители. Клещи, трипсы, мучнистые червецы или щитовки высасывают сок. Осмотрите листья снизу, при заражении промойте водой, при сильном — используйте мыльный раствор или масло нима.

Стресс от пересадки. После смены горшка или обрезки корней растение сбрасывает листья. Дайте время на адаптацию.

Стресс от транспортировки. Во время перевозки орхидея может терять старые листья. Обычно новые листочки быстро восстанавливаются.

