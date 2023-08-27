Рассказываем, какой род у кофе - он или оно, и как не показаться неграмотным, ошибившись в этом.

Сложно найти человека, который бы не пил кофе, еще сложнее - того, кто ни разу в жизни не использовал это слово в своей речи. Однако уже несколько десятков лет идут споры на предмет - слово "кофе" какого рода, и как правильно говорить. УНИАН выяснил правду.

Кто придумал, что кофе мужского рода - филологические истоки

Существует версия, будто, слово "кофе" - это заимствование от английского coffee или голландского koffie, что никак не облегчает ситуацию с родом, ведь все слова в русском языке (и заимствованные, и свои), оканчивающиеся на "е" имеют средний род, и не совсем понятно, откуда взялся мужской.

Если обратиться к лингвистике, то становится понятно, что единственное логичное объяснение мужского рода - это заимствование слова из французского языка, где этот напиток называют le café. Слово имеет мужской род, потому что в этом иностранном языке среднего рода уже давно не существует.

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Ситуация со словом "кофе" чуть сложнее - примерно с 1762 года в словарях русского языка можно было найти слова "кофий" или "кофей", конечно, мужского рода. В старину так и говорили: "Подайте мне кофею". В дальнейшем это слово вышло из обихода и приобрело другую форму - "кофе", а род остался от более ранних версий. Более того, с 1800 года слово "кофий" использовалось все реже и реже, потом стало прерогативой малообразованных слоев население, а затем и вообще при письме заключалось в кавычки.

Еще один вариант, почему кофе мужского рода - шутка, связанная с качеством. Мол, второсортный напиток вполне можно назвать "оно", а кофе премиум класса - только "он". На деле это выглядит так же глупо, как и попытка принадлежать к определенному социальному слою, в котором образованный человек высокого статуса должен уметь правильно выговаривать слова. Лингвистика разбивает эту позицию в пух и прах, так как существует множество заимствованных слов, которые в оригинале имеют другой род, однако, это не мешает ими пользоваться и адаптировать под свой язык.

Какого рода кофе в украинском языке

Люди, владеющие украинским языком, знают, что популярный ароматный напиток называется "кава", и имеет женский род. Это необычно, ведь в русском языке этот вариант даже не рассматривается - споры идут между мужским и средним. Однако, важно выяснить, какого рода слово кофе и почему, раз уж мы стремимся к грамотности.

По одной из версий, слово "кава" пошло от арабского "qahwa" (звучит одинаково). Только арабы использовали это слово в качестве обозначения для винных напитков, а заимствование стало возможным из-за схожего воздействия заваренных зерен - аналогичным образом назвали кофейное дерево. Кстати, такая форма слова используется не только в Украине - жители Польши и Хорватии говорят так же.

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