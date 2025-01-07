Идеальное время для обрезки орхидей – осень, когда у растения наступает период отдыха.

Орхидеи – очень популярные комнатные растения. И при правильном уходе они могут цвести неделями или даже месяцами.

Ресурс House Digest советует убедиться что ваша орхидея получает достаточно света – поставьте ее, например, на хорошо освещенное восточное или южное окно. Кроме того, поливайте орхидею, когда почва начинает высыхать, но до того, как она начнет увядать.

Важно вовремя обрезать растение, но делать это тоже надо правильно. Когда ваша орхидея отцветет, обрезайте цветы, которые начинают увядать и отцветать, острыми ножницами. Это поможет вашему растению выглядеть ярким и здоровым в течение всего сезона цветения.

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Осенью у орхидей часто наступает период отдыха и восстановления, когда растение орхидея перестает цвести. Это идеальное время для обрезки вашей орхидеи, поскольку это поможет перенаправить энергию растения на здоровые корни и будущее цветение.

Сначала удалите листья, которые начали буреть, обязательно дезинфицируя ножницы средством на спиртовой основе. Также посрежьте стебли возле узлов. Тщательная обрезка позволит вашей орхидее отрасти более здоровой на следующий год.

Кроме того, во время периода покоя проверьте корни растения – не выталкивают ли они цветок из горшка, и не надо ли его пересадить. Лучше всего пересаживать их в период покоя, каждые один-три года при необходимости.

Как ухаживать за орхидеями зимой

Температурный режим является важным аспектом, когда дело касается орхидей. Зимой из-за сквозняков, чрезмерного полива или недостатка света ваши растения могут легко впасть в стресс и прекратить цвести.

Есть несколько правил, как ухаживать за орхидеями в зимний период. В частности, специалисты советуют поддерживать температуру в помещении между 16 и 26 градусами по Цельсию. Дело в том, что при температуре выше 26 градусов орхидея начнет выпускать новые листья и корни, что может помешать цветению.

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