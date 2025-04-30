Проходят годы и люди могут постепенно отказываться от использования обоев в ремонте. Но это не работает не всегда и не со всеми.

Как ни странно, обои остаются в тренде в 2025 году. Их популярность продолжает расти, и сегодня доступно едва ли не столько же вариантов, сколько цветов краски. С таким изобилием стилей, узоров и цветов трудно выбрать подходящий. Чтобы упростить выбор, дизайнеры и эксперты делятся своими любимыми тенденциями в обоях на 2025 год, пишет Better Homes & Gardens.

Ботанические принты, полоски и блочные узоры — это свежие стили, которые будут набирать популярность в течение года. Также всё больше внимания уделяется функциональности. Какие же главные тренды обоев на 2025 год?.

Муралы и пейзажи

Обои с изображением пейзажей и муралы — это иммерсивный вариант декора, подходящий для любого помещения, где хочется создать акцент, вне зависимости от его размера. По словам основательницы Ellie Redders Interiors Элли Реддерс, муралы снова в моде, отчасти благодаря тому, что теперь их легко приобрести.

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"Большинство производителей настенных покрытий могут печатать эти красивые произведения искусства на любых материалах: травяной холст, винил, лен", — говорит Реддерс. Особенно хорошо такие обои работают в маленьких комнатах, создавая ощущение глубины, или в просторных — добавляя величия.

Полосы

Полосатые обои — классика, которая никогда не выходит из моды. "Полоски великолепно смотрятся в любой части дома, будь то весёлый акцент на мансардной спальне, элегантный фон в столовой или выразительный элемент в ванной или коридоре", — говорит креативный директор Little Greene Рут Моттерсхед.

Она отмечает, что полоски были популярны еще очень и очень давно, и сегодня благодаря разнообразию цветовых комбинаций они отлично вписываются как в традиционные, так и в современные интерьеры.

Эксперт советует два подхода: "Мягкие тона создают гармонию, а контрастные цвета — добавляют интерес к дизайну".

Блочные принты

Если вы хотите что-то универсальное и при этом не слишком серьёзное, основательница Chasing Paper Элизабет Рис рекомендует блочные принты: "Они отлично сочетают в себе традиционность и современную простоту". Благодаря ручной печати, такие обои обладают индивидуальностью и ремесленным характером.

"Обычно я рекомендую минималистичный подход — меньше декора на стенах, чтобы сам рисунок был в центре внимания", — говорит она.

Яркие цвета

Если вы хотите создать бодрящую, заряжающую энергией атмосферу, выбирайте обои насыщенных цветов. По словам Моттерсхед, они особенно хорошо работают на кухнях, в прачечных и игровых комнатах.

"Чем больше цветов в узоре, тем проще его сочетать с краской, мебелью и текстилем", — говорит она. Можно либо поддержать основной фон на потолке и молдингах, либо взять самый яркий акцент из обоев и повторить его в интерьере — всё зависит от желаемого уровня выразительности.

Функциональные винилы

Виниловые обои становятся всё более изысканными — и это радует дизайнеров. "Сейчас винилы выглядят гораздо интереснее, чем раньше, и я в восторге", — говорит Реддерс.

Раньше винил был ограничен простыми дизайнами, но теперь его делают в разных цветах, узорах и даже с текстурами. Он особенно практичен для кухонь, ванных и прачечных — где возможны брызги и влага.

Принты, вдохновлённые природой

Природные мотивы — это вечная классика, особенно актуальная в 2025 году.

"Связь с природой через интерьер даёт успокаивающий эффект", — говорит Рис. Её любимые варианты — пышные цветы, тропические растения и изящные ботанические рисунки.

Кухня — одно из ее любимых мест для таких принтов.

Смешивание обоев

Смелая, но модная тенденция — использовать разные обои в одном помещении. Моттерсхед советует применять это в зонировании пространства или акцентировании архитектурных элементов: "Два разных рисунка создадут интересный эффект, особенно в нишах и углах".

Чтобы сочетание выглядело гармонично, выбирайте контрастные узоры в общей цветовой гамме — например, мелкий повторяющийся принт с крупными полосами.

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