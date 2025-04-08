Вам не придется смывать грязь с плитки несколько раз.

Даже если вы самый педантичный человек в мире, и пытались очень осторожно делать ремонт, от случайностей никто не застрахован. Капли цемента, затирки или клея могут остаться на поверхностях, и отмыть их потом - целая проблема. Узнайте, как отмыть плитку после ремонта с первого раза до блеска.

Чем отмыть керамическую плитку после ремонта в ванной

Первый совет, который дают многие опытные уборщики - сразу после окончания строительных работ пропылесосить плитку. Без этой стадии любая уборка будет безрезультатной. Затем можно обычной мягкой губкой протереть поверхность. Никакие моющие средства использовать не надо - достаточно чистой водопроводной воды. Но такой способ актуален, если загрязнения "свежие" - в случае, когда момент упущен, придется вооружиться инвентарем.

Совершенно не обязательно бежать в магазин, спрашивать у консультантов, чем мыть плитку в ванной после ремонта и покупать ацетон или растворители. Засохшие куски цемента или краски прекрасно "снимаются" лезвием. Кроме того, способны помочь и "народные" средства - например, уксус. Этот продукт есть в шкафчике каждой хозяйки, а если нет, то стоит он копейки. Но будьте внимательны - уксус безопасен не для всех материалов, если не уверены, лучше провести тест на незаметном участке.

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Чтобы использовать средство, растворите 2-3 столовых ложки уксуса в 500 мл воды, смочите губку и протрите плитку. Не дожидаясь высыхания, "пройдитесь" сверху полотенцем из микрофибры. Вы удивитесь, но плитка заблестит сразу же, а уксус оставит на ней защитную пленку, благодаря которой пыль будет оседать медленнее.

Как отмыть плитку на полу после ремонта

Для кафеля лучше использовать другое "бабушкино" средство - соду. Ее нужно развести в пропорции с водой так, чтобы образовалась каша. В этой каше смачиваете губку и моете пол, затем протираете еще раз чистой мокрой шваброй. Если заметили, что в межплиточных швах осталась грязь, можете обмакнуть старую зубную щетку в соду, потереть точечно, а потом снова вымыть пол водой. Кстати, этот же метод подходит для плитки на стенах.

Также отмыть плитку после ремонта помогает и лимонная кислота - на 10 литров воды хватит 120 граммов кристаллов. В растворе хозяйки смачивают половую тряпку или швабру, а затем моют пол привычным образом. После того как кафель высохнет, вы не увидите ни одного развода, зато будете ослеплены блеском и чистотой. Альтернативный вариант - хозяйственное мыло. Один брусок трете на терке, растворяете в ведре горячей воды и моете пол. С первого раза он будет чистым.

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