Если кот или кошка точит когти о мебель, ситуацию нужно срочно исправлять.

Наблюдать, как кот точит когти об диван, не хочет ни один владелец домашнего питомца, но именно с такой проблемой чаще всего сталкиваются люди. Оказалось, что решить ее можно в два счета - узнайте, как это сделать.

Почему кошка или кот точит когти о мебель

Прежде чем совершать разные действия, чтобы кот не точил когти о любимую кровать, диван или кресло, стоит понять, по какой причине он это делает. Начнем с того, что подобный кошачий маникюр - естественная потребность животного и, скорее всего, питомец использует мебель по двум причинам:

больше ему негде поточить когти;

вы не смогли приучить к когтеточке.

Запретить животному точить когти нельзя - таким образом кошки избавляются от лишней накопившейся энергии, а ее причиной может стать все что угодно. Например, встреча хозяина или невозможность поймать птичку за окном. Если кот точит когти в каком-то одном месте, то любая другая кошка, попавшая в квартиру, будет это делать там же. Все дело в том, что ее сородич оставил в определенной локации свои феромоны, а новому животному важно их "перебить" своими.

Видео дня

Как отучить кота точить когти об мебель

Вариантов, что делать, чтобы кот не точил когти об мебель, много - есть и гуманные, и радикальные методы:

купить чехлы для мебели - такие, чтобы они прилегали неплотно, тогда будет неудобно точить когти;

плотно закрыть диван покрывалом и закрепить его снизу двусторонним скотчем - кот не сможет пробраться внутрь или вниз;

наклеить двусторонний скотч там, где кошка точит когти - лапы будут прилипать, и животное перестанет драть мебель, но есть минус - скотч может испортить обивку;

постоянно следить за котом, не позволяя ему приближаться к любимой мебели.

Естественно, ни один лайфхак о том, как защитить мебель от когтей кошки, не сработает, если у животного не будет альтернативы.

Хотите уберечь диван - купите когтеточку, которая будет соответствовать требованиям питомца:

выше его по росту, когда кот стоит на задних лапах;

из сизаля или ковролина;

устойчивая, прикрепленная к стене или полу.

Приводить кошку и ставить ее перед когтеточкой, пытаясь показать, как нужно точить когти, не надо. Попробуйте обработать новое приспособление кошачьей мятой или поиграть рядом, чтобы кот рано или поздно вцепился когтями, а затем дайте ему лакомство.

Интересный факт: опытные хозяева рекомендуют покупать несколько когтеточек и располагать в разных местах квартиры, потому что если коту захочется "сделать маникюр", а рядом не окажется нужного приспособления, он с радостью использует все, что попадется ему под лапу.

Вас также могут заинтересовать новости: