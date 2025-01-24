Ценность японского бренда Toyota достигла 64,7 млрд долларов.

Недавно специалисты Brand Finance составили ежегодный рейтинг оценочной стоимости мировых брендов Global 500, в который, естественно, попали и бренды мирового автопрома. На основе этих данных портал УкрАвтопром составил свой топ самых дорогих из них.

Титул самого дорогого автомобильного бренда в 2025 году получила японская Toyota - ее ценность достигла 64,7 млрд долларов. А в целом Toyota заняла 18 место в мировом рейтинге самых дорогих брендов всех отраслей.

Всего в ТОП-100 рейтинга 2025-го года попали такие автобренды:

Видео дня

Toyota (18-е место) - $64,7 млрд;

Mercedes-Benz (23-е место) - $53 млрд;

Hyundai (29-е место) - $46,3 млрд;

Tesla (36-е место) - $43 млрд;

BMW (37-е место) - $42,5 млрд;

Porsche (40-е место) - $41,2 млрд;

Mitsubishi (43-е место) - $40,4 млрд;

Tata (60-е место) - $31,6 млрд;

Volkswagen (61-е место) - $31,4 млрд;

Honda (70-е место) - $28,3 млрд;

Ford (86-е место) - $22,9 млрд.

Мировой авторынок - что интересного

Напомним, ранее был представлен рейтинг самых продаваемых автобрендов 2024 года. Абсолютным лидером в нем оказалась Toyota, а сразу за ней растушевался немецкий Volkswagen. На третьем месте оказался китайский BYD.

Также стоит отметить, что по состоянию на конец года лидером в рейтинге самых продаваемых автомобилей мира оставалась Toyota Corolla, которая сохранила преимущество над электрическим кроссовером Tesla Model Y. Также в пятерке оказалась Toyota RAV4, Ford F-Series и Honda CR-V.

Вас также могут заинтересовать новости: