Причиной плохой урожая яблонь, груш и слив могут быть... их соседи.

Причины плохого урожая фруктовых деревьев разные - и часто это бывает погода. Однако случается, что деревья страдают из-за своих соседей, ведь людям часто неизвестно, что некоторые растения несовместимы, и их надо сажать как можно дальше друг от друга, пишет Homes and Gardens.

"Посадка "неправильных" компаньонов может помешать росту фруктовых деревьев, уменьшить их урожайность, а иногда даже нанести вред дереву или самому растению", - говорит тренер по садоводству Робин Фелпс.

Издание с помощью экспертов определило, какие растения являются скорее врагами, чем друзьями фруктовых деревьев.

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1. Грецкий орех

Грецкий орех нельзя сажать вблизи яблонь, груш, персиков или слив.

"Держите дерево ореха на расстоянии не менее 50 футов, а в идеале - более 100 футов, если позволяет пространство, от яблонь, груш, персиков, слив и вишен. Деревья грецкого ореха производят химическое вещество юглон, которое является токсичным для многих растений. Юглон высвобождается через корни, листья и шелуху орехов и подавляет рост чувствительных растений", - пояснила Фелпс.

По ее словам, из-за соседства с орехом фруктовые деревья могут слишком медленно расти, желтеть и даже погибнуть.

2. Фенхель

Есть много растений, которые не хотят расти рядом с фенхелем, в частности это цитрусовые и косточковые фруктовые деревья. Чтобы избежать проблем, расстояния в 10-12 футов должно быть достаточно, утверждает эксперт.

"Известно, что фенхель алелопатичен, то есть он выделяет химические вещества, которые могут подавлять рост соседних растений. Он конкурирует за питательные вещества и влагу, что может ослабить молодые фруктовые деревья", - пояснил Фелпс.

Особенно чувствительны цитрусовые и косточковые. Фенхель лучше всего высаживать на отдельном месте, как можно дальше от плодовых деревьев. Это пойдет на пользу и тем, и другим.

3. Капуста

Причиной плохой роста деревьев могут быть не только токсины, которые выделяют соседи, но и конкуренция за питательные вещества. Именно по этой причине брокколи, белокочанную и цветную капусту следует высаживать подальше от яблонь, груш и вишен.

"Капуста забирает из почвы основные питательные вещества, такие как азот и калий, которые также нужны фруктовым деревьям. Кроме того, их могут поражать вредители - тля и медведка, которые угрожают и фруктовым деревьям поблизости. Высадка капусты возле фруктовых деревьев создает ненужную конкуренцию за ресурсы и может ослабить как деревья, так и овощи", - рассказала Фелпс.

Она советует соблюдать расстояние между деревьями и капустой не менее 4-6 футов.

4. Помидоры, баклажаны, огурцы

"И помидоры, и фруктовые деревья подвержены фитофторозу, поэтому если держать их рядом, это может привести к накоплению болезнетворных организмов на участке, что нанесет вред обоим растениям", - пояснила менеджер фермы Кристен Уодделл.

По ее словам, фитофтороз распространяется грибковыми спорами или бактериями и может переноситься от помидоров к деревьям или наоборот ветром, животными и водой, особенно если зараженный материал не удалить с растений немедленно.

"Пасленовые (например, помидоры и баклажаны) могут стать источником грибковых заболеваний, которые поражают плодовые деревья", - согласилась с этим мнением садовый дизайнер Николь Джонси Берк.

5. Мята, душица и другие пряные травы

Эти травы конкурируют с фруктовыми деревьями за питательные вещества, особенно с теми, которые имеют мелкую корневую систему. Берк не советует сажать рядом с ними мяту, орегано, мелиссу.

"Также следует избегать инвазивных, несъедобных растений, таких как английский плющ и бермудская трава, под плодовыми деревьями. Молодые и карликовые деревья, а также цитрусовые наиболее чувствительны к этому", - отметила она.

6. Подсолнухи

Подсолнечник не является хорошим компаньоном для плодовых деревьев из-за химических соединений, которые он выделяет в почву. Этим он похож на грецкий орех.

Эксперты рекомендуют соблюдать расстояние между подсолнечниками и фруктовыми деревьями в 3 фута. Вместе с тем стоит помнить, что аллелопатические химикаты могут оставаться в почве даже после удаления подсолнечников.

"Фруктовые деревья, как правило, чувствительны к факторам окружающей среды, особенно когда они приживаются, поэтому безопаснее просто избегать высадки подсолнечников вблизи фруктовых деревьев. Кроме того, некоторые сорта подсолнечников могут вырасти достаточно высокими и уменьшить количество света или даже поток воздуха к плодовому дереву", - говорит Берк.

7. Картофель

Почву вокруг фруктовых деревьев лучше не беспокоить, поэтому корнеплоды также не стоит сажать слишком близко.

"Картофель никогда не должен выращиваться рядом с фруктовыми деревьями. Фруктовые деревья имеют нежную, часто неглубокую корневую систему, которая может быть сильно повреждена нарушениями почвы, такими как выкапывание картофеля", - пояснила Кристен.

Ранее УНИАН рассказывал, как вырастить картофель без огорода. Эксперт по садоводству Дэвид Домони в своем блоге описал, что картофель можно сажать в мусорных контейнерах, а не на клочке земли.

"Если там, где вы живете, мало места, но вы все равно хотите выращивать картофель собственноручно, вы можете сделать это, вырастив его в мусорнике", - заверил он читателей.

Также он дал подробную инструкцию, как вырастить картофель таким необычным способом.

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