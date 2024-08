Хлеб может испортиться быстро и неожиданно.

Часто люди забывают о хлебе, который нужно вовремя съесть, чтобы он не испортился. Несмотря на то, что можно принять меры, чтобы продлить срок годности хлеба, также следует обратить внимание на некоторые важные предупредительные знаки. Эксперт Натан Мирволд объяснил, как понять, что ваш хлеб скоро испортится, пишет Chowhound.

По словам эксперта, даже хлеб, который хорошо хранился, как правило, испортится за несколько дней. Но до того, как будет слишком поздно и его придется выбросить, можно внимательно следить за такими признаками, как перераспределение влаги. Кроме того, старые буханки хлеба начинают черстветь, что отличается от простого высыхания и является причиной дальнейшей порчи.

"Черствый хлеб, еще один признак порчи, - это когда он сухой и лишенный влаги, потерял свою упругую, хрустящую консистенцию и начинает приобретать хрупкую, рассыпчатую текстуру. Не говоря уже о потере свежего вкуса. Это связано с совсем другим процессом, включающим химические изменения крахмала на молекулярном уровне", - объясняют в материале.

Несмотря на то, что люди хотят уменьшить количество пищевых отходов, если хлеб испортился, то уже ничего не поделать. Потребление плесени может быть вредным, поэтому Министерство сельского хозяйства США советует выбрасывать всю буханку, если вы видите плесень даже на одном кусочке.

Мирволд отмечает, что полиэтилен не лучшее место для хранения хлеба, ведь упакованный в нем хлеб теряет часть воды, создавая влажную среду внутри пакета, что способствует росту плесени.

"Мирвольд предлагает выбросить полиэтиленовый пакет, в котором он был упакован, и хранить свежий батон в накрытом виде. Вместо этого он предлагает использовать дышащий материал, который, хоть это и не совсем интуитивно понятно, на самом деле замедляет перераспределение влаги. Морозильная камера - отличный выбор, если вы купили лишний хлеб в магазине или имеете больше хлеба, чем можете использовать в ближайшее время", - рекомендуют в материале.

Другие советы по хранению продуктов

Ранее эксперт рассказала, как правильно хранить грибы. Отмечается, что из-за высокого содержания воды грибы нужно хранить в холодильнике, но именно поэтому их трудно держать свежими.

"Если вы всегда видите, что грибы темнеют, а листья шпината мягкие, этот совет по отходам является обязательным. С помощью кухонного полотенца или бумажного пакета вы сможете впитать влагу этих ингредиентов и способствовать потоку воздуха в шпинате и грибах", - рекомендует региональный директор Too Good To Go в Великобритании Софи Трумен.

В то же время другой эксперт поделился советами, как сохранить авокадо свежим и зеленым. Отмечается, что авокадо имеет высокое содержание жиров, поэтому он и имеет такой сливочный вкус, однако когда эти жиры разрезают и подвергают воздействию воздуха, это может быстро привести к порче авокадо.

