Отмечается, что пекари несут слишком большие расходы, но при этом не могут поднять цены на хлеб.

Украине грозят перебои с хлебом. Цены на муку резко подскочили на 50% за два месяца лета и продолжают расти.

"Цены на муку за последние несколько месяцев выросли на 50% и продолжают увеличиваться. Если в апреле мы покупали муку по 10 тысяч за тонну, то сейчас она стоит уже 15 тысяч, а к ноябрю ожидается цена 16-16,2 тысячи. Мука в себестоимости хлеба – это примерно 40%. Другое сырье (сахар, подсолнечное масло и др.) подорожало с начала года более чем на 20%. Возрастают затраты на электроэнергию, логистику, упаковочные материалы и т.д.", - рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко в комментарии "Минфину".

По его словам, цены на хлеб в Украине нужно повысить на 15-20%.

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"Если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут просто остановиться и в стране начнутся перебои с хлебом. Уже сейчас ряд предприятий на грани остановки, некоторые переходят на работу в одну смену", - отметил эксперт.

Цены на хлеб в Украине - прогноз эксперта

Эксперт Института аграрной экономики Светлана Черемиссина отметила, что цены на хлеб в Украине к концу лета 2024 года могут вырасти на 4-6%. Причиной удорожания самого популярного продукта является рост тарифов на электроэнергию и стоимости сырья.

При этом она указала, что с начала 2024 года закупочные цены на пшеницу 2 класса выросли на 47,4%, до 8401 гривны за тонну, а на пшеницу 3 класса – на 37,6%, до 8191 грн/т.

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