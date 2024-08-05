Известно, что после разрезания авокадо быстро темнеет.

Пюре из авокадо на ломтике тоста является хорошим способом начать день, однако бывают случаи, когда этот фрукт не всегда оказывается свежим и портится через несколько дней после покупки. Известно, что авокадо имеет высокое содержание жиров, поэтому он и имеет такой сливочный вкус, однако когда эти жиры разрезают и подвергают воздействию воздуха, это может быстро привести к порче авокадо.

Во время жаркой летней погоды авокадо особенно может легко загнить, ведь для того, чтобы фрукт оставался свежим, он должен быть влажным. Однако кулинар и основатель вебсайта с рецептами Таеша Батлер рассказала об одном кухонном продукте, с которым стоит хранить авокадо, чтобы оно быстро не портилось, передает Express.

"Смажьте открытую мякоть авокадо небольшим количеством оливкового масла. Это создаст барьер между мякотью и воздухом, замедляя подрумянивание. Я считаю, что кондитерская кисточка идеально подходит для этой работы", - отметила она.

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Как оливковое масло сохраняет свежесть разрезанного авокадо?

В издании объяснили, если смазать разрезанный авокадо оливковым маслом, то он останется свежим гораздо дольше, ведь оно защитит кожуру от доступа кислорода к фрукту. Кроме того, масло поможет удержать больше влаги, что сделает его менее склонным к побурению.

"После того, как вы смазали авокадо оливковым маслом, лучше всего завернуть его в пищевую пленку и хранить в герметичном контейнере в холодильнике, где он будет храниться на неделю дольше, чем обычно. Ключ к сохранению свежести разрезанного авокадо - уменьшить количество воздуха, на которое попадает плод, что поможет ему оставаться зеленым и вкусным как можно дольше", - посоветовали в материале.

Как хранить целые авокадо?

Если вы только что купили целый авокадо в магазине, то лучше всего хранить его на кухонной столешнице до полного созревания, после чего можно положить его в холодильник, где фрукт будет оставаться свежим гораздо дольше.

Однако если с самого начала хранить авокадо при низких температурах, то это полностью остановит процесс его созревания, что может привести к тому, что они будут горчить или иметь кашеобразную консистенцию.

"Спелые авокадо, которые не были разрезаны, можно хранить в холодильнике. Это значительно продлевает их жизнь, и они обычно остаются идеально спелыми в холодильнике около трех дней", - добавила Таеша Батлер.

Советы по хранению других продуктов

Ранее шеф-повара рассказали, как хранить дыню, чтобы она оставалась как можно дольше свежей. По их словам, свежую целую дыню не следует хранить в холодильнике, пока она не созреет.

"Вы можете понюхать кожуру, и она должна пахнуть дыней, что свидетельствует о готовности", - объяснил шеф-повар Николя Бура.

Также стало известно, как правильно заморозить лимон. Известно, что лимон может храниться около 1-3 недель, прежде чем испортится. Для эффективного хранения его свежим подойдет морозильная камера.

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