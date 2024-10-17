Британский миллиардер в 2025 году планирует отправиться в стратосферу, в ходе первого в мире коммерческого полета на специальном воздушном шаре.

Британский миллиардер, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон заявил, что собирается подняться к уровню стратосферы на воздушном шаре, на высоту примерно 32-35 километров, чего никто никогда не делал в коммерческих полетах. The Independent пишет, что Брэнсон будет одним из трех пилотов первого в мире коммерческого полета "на стратосферном воздушном шаре".

Сообщается, что вместе с ним, во время первого полета Space Perspective в 2025 году, будут соучредители компании Джейн Пойнтер и Табер МакКаллум. Герметичная капсула будет использовать возобновляемый водород для плавного полета на данную высоту, говорится в материале. И уточняется, что цена одного места в капсуле будет составлять 125 тысяч долларов.

"Некоторые из самых великолепных событий в моей жизни произошли во время экспедиций на воздушном шаре, и я рад поддержать Space Perspective в ее путешествии. Я с нетерпением жду возможности сдуть пыль со своей старой лицензии на управление воздушным шаром перед некоторыми великолепными испытательными полетами", - заявил Брэнсон.

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Space Perspective - что известно о компании

Сообщается, что это первая в мире компания, которая предлагает полеты в стратосферу на воздушном шаре. На текущий момент забронировано уже более 1800 мест. В сентябре 2024 года, как сообщается, состоялся успешный испытательный полет без экипажа по той же траектории и на той же высоте, что и будущие полеты.

Другие новости о покорении воздуха и космоса

Ранее УНИАН сообщал, что в США создали тяжелый дрон на солнечных батареях. Сообщается, что первый полет длился целых 22 часа, однако цель у разработчиков амбициозная.

Кроме того, Китай успешно испытал многоразовую метановую ракету-носитель. Она, в случае возвращения первой ступени, сможет вывести на низкую околоземную орбиту около 21 тысячи кг полезной нагрузки.

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