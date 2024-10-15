Женщины хоть и чувствуют себя на работе лучше, но полностью проблема никуда не исчезла.

В XXI веке можно увидеть прогресс в обеспечении гендерного равенства на рабочем месте, особенно в рядах высшего руководства. Но эти успехи неустойчивы и компенсируются отставанием в обеспечении равенства в рядах руководителей среднего звена, заявляют эксперты.

Это "очень важный сигнал" для советов директоров корпораций и их обязательств по контролю за культурой персонала, пишет Forbes на основе окончательного вывода десятого ежегодного исследования "Женщины на рабочем месте", проведенного компаниями McKinsey & Company и Lean In. ("Исследование").

Сообщается, что исследование предоставляет подробный измерительный инструмент, с помощью которого можно оценить успех предыдущих инициатив по обеспечению гендерного равенства и разработать будущие подобные инициативы. В частности, оно подтверждает, что за последние десять лет женщины добились значительных успехов в обеспечении представленности практически на всех уровнях занятости. Особенно это касается "руководящего звена", где женщины в настоящее время составляют почти 30% таких позиций, в то время как в 2015 году их было всего 17%, пишет СМИ.

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Большая часть прогресса в создании более справедливого рабочего места приписана шагам, которые были предприняты компаниями за последние пятнадцать лет и которые включают в себя практику устранения предвзятости при найме и оценке производительности; приоритетность равенства и инклюзивности для менеджеров; существенные инвестиции в обучение сотрудников распознаванию предвзятости и практике союзничества; и гибкость, заявляют эксперты.

Однако в исследовании также сообщаются и плохие новости. К примеру, женщины по-прежнему сталкиваются с препятствиями на начальном этапе карьерного роста. Женщины не только реже, чем мужчины, нанимаются на должности начального уровня, но и гораздо реже получают повышение на первой критической ступени - до руководителя. Журналисты отмечают, что это создает серьезное препятствие для способности компании поддерживать прогресс в развитии женщин на более высоких уровнях.

Эксперты сообщают, что выводы одновременно обнадеживают (в отношении женщин на руководящих должностях) и разочаровывают (в отношении отставания в продвижении по службе). И именно это должно послужить стимулом для компаний в вопросе стабилизации усилий по обеспечению разнообразия, что в конечном итоге должно привести к положительным сдвигам как в области гендерного равенства, так и в поиске решений для устранения затянувшихся и обескураживающих признаков проблем в этой сфере.

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