Сейчас проект доступен в четырех городах Украины.

В Украине стартует пилотный проект по подготовке водительниц грузовиков, целью которого является расширение профессионального потенциала женщин в сфере перевозок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Целью проекта является утверждение гендерного равенства профессий и удовлетворение потребности на рынке труда в водителях-дальнобойщиках благодаря привлечению к профессии женщин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках инициативы запланировано обучение 100 женщин, которые после завершения курса получат необходимую квалификацию и водительское удостоверение категории "С" или "СЕ". Сейчас география проекта охватывает четыре города: Киев, Тернополь, Ровно и Хмельницкий.

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Участниц проекта ожидает:

бесплатная возможность приобрести профессиональные навыки вождения грузовика;

гарантированное трудоустройство для выпускниц в частных компаниях, специализирующихся на грузовых перевозках;

менторское сопровождение на протяжении всего проекта от команды профессионалов;

помощь с адаптацией на новом рабочем месте.

Для участия в отборе нужно заполнить анкету до 26 сентября 2024 года и пройти собеседование с командой проекта.

Дефицит водителей в Украине - последние новости

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в комментарии УНИАН сообщил, что в Украине потребность водителей автобусов и электротранспорта (трамваи и троллейбусы) составляет более 6 тысяч водителей. Больше всего не хватает водителей автобусов в Киеве и Киевской области.

Также ранее сообщалось, что женщины более охотно работают на трамваях и троллейбусах, чем на автобусах. Так, на коммунальном электротранспорте работает почти две тысячи женщин. При этом на автобусных маршрутах в регионах не более 10 женщин.

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