Love story с печальным концом: три причины, почему красивым женщинам труднее найти любовь

Иногда красота становится для женщины не наградой, а настоящим наказанием, ведь может отталкивать мужчин.

Почему некоторым людям сложнее найти человека, который им действительно подходит? Интересно, что часто очень красивые женщины сталкиваются с трудностями в поиске длительной любви, хотя общество учит, что красота является ключом к счастью, любви и успеху.

Об этом в своем материале для издания Your Tango пишет Уильям "Билл" Мелени - консультант по психическому здоровью, имеющий лицензию штата Вашингтон, а также лицензированный брачный и семейный терапевт. Вот три честные причины, почему красивым женщинам труднее найти настоящие отношения.

1. Красота влияет на самовосприятие и отношения

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Физически привлекательные люди часто делятся на две группы: те, кто осознает свою красоту, и те, кто это отрицает или не замечает. Мужчины обычно больше ориентируются на внешность, чем женщины, и физическая красота для них часто является главным признаком при выборе партнерши. В то время, как женщин больше привлекают другие качества, такие как эмоциональная и финансовая стабильность, уважение и уверенность. Исследование в Journal of Cogent Psychology показывает, что мужчины, которые довольны своей внешностью, чувствуют себя более уверенными.

Когда привлекательные люди встречаются, их красота может влиять на отношения как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Часто это становится причиной ожиданий и давления от общества.

2. Красота может отталкивать мужчин

Исследование, опубликованное в Behavioural Sciences Journal, показывает, что внешняя привлекательность создает сложную динамику. Красивые женщины часто являются объектом желания для мужчин, но только те, кто считает себя привлекательными, подходят к ним. Многие "обычные" мужчины боятся сделать первый шаг, считая, что у них нет шансов.

Такая ситуация приводит к тому, что красивые женщины часто оказываются в отношениях с мужчинами, которые обращают внимание только на их внешность. Это может вызвать чувство разочарования, ведь женщина стремится к более глубоким и интимным отношениям. Впоследствии это может привести к поиску терапевтической помощи из-за депрессии или чувства безнадежности.

3. Выбор правильного партнера требует дополнительных усилий

Красивые женщины часто сталкиваются с тем, что качественные мужчины, которые могли бы быть их идеальными партнерами, не подходят к ним из-за страха перед их внешностью. Чтобы найти подходящего партнера, женщинам нужно быть внимательными к обычным мужчинам, которые, возможно, не имеют таких впечатляющих внешних данных, но обладают другими важными качествами.

Намеки на заинтересованность могут помочь мужчине сделать первый шаг. Легкое прикосновение или искренний интерес к его жизни могут быть сигналом для него, что он имеет шанс. Не бойтесь проявлять инициативу и приглашать его на свидание.

Что делать красивым мужчинам?

Для мужчин, которые имеют привлекательную внешность, также важно проявлять скромность и искренний интерес к женщине. Если женщина заинтересовалась вами, не стоит делать акцент на своей внешности. Вместо этого важно слушать, проявлять интерес к ее мыслям и стремлениям, а не фокусироваться на ее внешности.

Красоте не обязательно быть препятствием на пути к настоящим отношениям. Важно помнить, что настоящие отношения базируются на взаимном уважении, общих интересах и эмоциональной связи, а не только на внешности.

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