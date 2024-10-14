Астрология - это не просто звезды и знаки, а ключ к раскрытию вашей индивидуальности и личного стиля.
Как отмечает Fustany, каждый знак Зодиака обладает своими уникальными чертами и предпочтениями, а также имеет свой идеальный продукт для макияжа, который гармонирует с их энергетикой.
Издание определило, какие косметические средства лучше всего подойдут для каждого знака Зодиака.
Овен
Овны стремятся быть в центре внимания и обожают привлекать к себе взгляды. Яркая красная помада прекрасно подчеркнёт их уверенность и страстную натуру.
Телец
Тельцы предпочитают надежность и качество. Поэтому им идеально подойдёт стойкая тональная основа, которая гарантирует ровное покрытие и продолжительную стойкость.
Близнецы
Универсальная палитра теней для век - лучший помощник для Близнецов. Представители этого знака Зодиака многогранны и любят экспериментировать. Универсальная палитра теней для век с широким спектром цветов как раз позволит им создавать различные образы.
Рак
Раки ценят комфорт и заботу. Питательный бальзам для губ сохранит их губы увлажненными и защищенными.
Лев
Львы любят сиять и быть в центре внимания, а мерцающий хайлайтер подчеркнет их естественное сияние.
Дева
Девы уделяют внимание деталям и ценят точность. Подводка для глаз не подведет этот знак Зодиака, беть это карандаш или жидкая формула.
Весы
Весы ценят равновесие и гармонию. Мягкие румяна подчеркнут их естественную красоту и придадут здоровый розовый блеск.
Скорпион
У Скорпионов соблазнительное и таинственное присутствие. Интенсивная тушь подчеркнет глаза и еще больше усилит пленительную ауру этого знака Зодиака.
Стрелец
Стрельцы любят постоянное движение, а водостойкий гель для бровей гарантирует, что брови останутся на месте во время любого приключения.
Козерог
Козероги ценят практичность и изысканность. Обратитме внимание на матовые жидкие помады - они обеспечат стойкий финиш, соответствующий вашему практичному подходу к красоте.
Водолей
Яркая подводка для глаз необходима этому знаку Зодиака, ведь водолеи любят экспериментировать с уникальными стилями.
Рыбы
Рыбы имеют глубокую связь со своими эмоциями и воображением. поэтому им просто необходима палитра хайлайтеров с воздушными оттенками.
Напомним, ранее УНИАН назвал 6 знаков Зодиака, которые до конца года "сорвут джекпот".