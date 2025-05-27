Запомните грамотные названия блюд из яиц в украинском языке.

Блюда из яиц - популярный вариант завтрака, с которыми мы начинаем день. Правильно называть их так же важно, как и готовить. Омлет, скрэмбл, болтушка - как не потеряться в море блюд, и чем они отличаются? Языковед Лариса Чемерис эксклюзивно для УНИАН рассказала, как правильно: "яєчня" или "яєшня", и какие еще есть названия у яичных блюд.

Как по-украински будет омлет, яичница и болтунья

По словам языковеда, в украинском языке есть несколько равнозначных синонимов для такого завтрака.

Слова "яєчня" и "яєшня" - оба правильные, оба зафиксированы в украинских словарях. Поэтому смело употребляйте их в речи. В произведениях отечественных классиков можем найти два варианта:

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Нажарила Катерина яєшні , достала з погреба солоних огірків та баклажанів (Анатолий Шиян).

, достала з погреба солоних огірків та баклажанів (Анатолий Шиян). В невеличкій чепурній хаті сичала на столі бензинка, а на ній шкварчала яєчня, яку мистецьки вмів пряжити Савченко. (Михаил Коцюбинський).

Что касается омлета, то он, по словам эксперта, на украинском так и будет - "омлет". Стоит отметить, что "омлет" и "болтунья" - это разные блюда, которые готовятся из яиц. На украинском "болтунья" - это "яєчня-бовтанка".

Как уточнил УНИАН, с точки зрения кулинарии отличие между омлетом и болтуньем в том, что в первое блюдо добавляют также молоко, бульон, сметану или другие продукты, а во втором используют только яйца. Поэтому омлет - это именно то, как называется яичница с молоком. А яичница-болтунья в некоторых ресторанах называется "скрембл" - это название пришло из английского языка.

Ранее мы публиковали рецепт, который покорит всех любителей яичных блюд - пышный омлет с добавлением секретного ингредиента.

справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

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