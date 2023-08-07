Одно из этих слов очень любят использовать поэты.

Известный лингвист Александр Авраменко продолжает объяснять значение незнакомых слов в украинском языке. В эфире "Сніданку з 1+1" он рассказал, какие цвета называются блаватным и брунатным.

Так, по словам специалиста, брунатный – это коричневый. В английском языке есть слово с таким же корнем – "brown", что означает коричневый.

В то же время блаватный – это цвет васильков.

"Блават – это устаревшее название василька – синего полевого цветка, распространенного в Украине. Следовательно, блаватный – это то же самое, что васильковый, то есть синий. Кстати, это слово очень любят поэты", – добавил он.

Другие советы языковеда Авраменко

Александр Авраменко рассказал, что слово "однофамілець", которое часто считают суржиковым, на самом деле таковым не является его соответствием в украинском языке также служит слово "фамільний".

Кроме того, языковед объяснил украинцам, как правильно называть процесс уборки с использованием пылесоса. Запомните на всю жизнь: правильно говорить не "я пилосошу", а " я пилососю".

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