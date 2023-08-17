Эти два слова не совсем тождественны, отметил эксперт.

Языковед и самый известный учитель Украины Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" объяснил, в чем разница между словами "одягати" и "надівати".

"Между ними есть разница, они не совсем тождественны", - отметил он.

При этом эксперт привел примеры употребления обоих слов:

"Слово "одягати" имеет несколько значений, одно из них - обеспечивать кого-то одеждой. Для примера: вот дочь разбогатеет и нас, родителей, будет одевать. Также одевают одежду. "Одежа", "одежина" - наши древние украинские слова. Поэтому одевают платье, рубашку, юбку, пальто, штаны, плащ. А "надівають" различные аксессуары, украшения. Например: шапку, перчатки, ожерелье, серьги, очки. Надевают наручники".

Что касается обуви, то, как добавил Авраменко, конечно же, ее обувают.

Раньше языковед Александр Авраменко раскрыл значение трех редких слов о характере человека. Речь идет о таких словах, как "чепурний", "ґречний" и "помисливий".

Также он рассказывал, как назвать бутерброд на украинском: "Как мы называем ломтик хлеба с маслом, колбасой, сыром или ветчиной? Да, "бутерброд" или "канапка", и даже "канапе". С этими словами все в порядке, они давно припутешествовали в наш язык с немецкого и французского".

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