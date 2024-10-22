По словам исследователей, такое открытие имеет международное значение.

Британские археологи нашли тайную гробницу под городом Петра, которая, скорее всего, пролежала неподвижно 2 тысячи лет. В частности исследователи из Университета Сент-Эндрюса получили доступ к Сокровищнице, объекту всемирного наследия, который еще засветился в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", передает The Independent.

Археологи обнаружили гробницу, в которой были останки 12 древних скелетов и чашу, которая напоминает Святой Грааль.

"Это открытие имеет международное значение, поскольку очень мало полных захоронений ранних набатейцев было найдено в Петре раньше. Можно ожидать, что захоронения, их вещи и человеческие останки помогут заполнить пробелы в наших знаниях о том, как возникла Петра и кем были набатейцы", - рассказал профессор Ричард Бейтс из Школы наук о Земле и окружающей среде Сент-Эндрюса.

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В издании отметили, что сокровищница является центром целого города, который был высечен в стенах пустынного каньона жителями Набатейского царства 2 тысячи лет назад.

Команда исследователей удивилась, когда нашла один из скелетов с керамическим сосудом, который имел "почти идентичный" вид, как Святой Грааль, который был изображен в известном фильме.

"Когда мы увидели что-то похожее на чашу, все мы просто замерли. Она выглядела почти так же, как Святой Грааль из фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход", установленный в древнем здании прямо над гробницей. Это был самый высокий момент, когда жизнь имитировала искусство", - подчеркнул авантюрист Джош Гейтс, который описал это захватывающее открытие.

Отмечается, что детальное изучение сосуда показало, что это верхняя часть разбитого кувшина, который, возможно, датируется первым веком до нашей эры.

В то же время доктор Тим Киннерд из Школы наук о Земле и окружающей среде Университета Сент-Эндрюса отметил, что строительство гробницы датируется серединой 1 века до н.э. - началом 2 века н.э.

"Гробница, скорее всего, была построена как мавзолей и склеп в Набатейском царстве в начале 1 века нашей эры для Арета IV Филопатриса. Как и во многих гробницах в долине, в ней было найдено мало останков из-за их последующего использования и повторного использования в течение последних двух тысячелетий", - добавил ученый.

Другие археологические находки

Как писал УНИАН, археологи нашли в Турции гробницу римского гладиатора, в которой были останки 12 человек, но его останков не было. Отмечается, что гробница на холме Аясулук принадлежала гладиатору по имени Евфрат, который жил в третьем веке.

Также сообщалось, что в Дании археологи обнаружили передовую технологию строительства, которой 5 тысяч лет. В частности во время раскопок на участке Нюгордсвей 3 обнаружили остатки нескольких древних домов, которые имеют признаки культуры воронковидной посуды, к примеру, внутренние столбы, которые держат большую крышу.

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