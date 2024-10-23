Известно, что геологические условия, которые создают алмазы и изумруды, являются особенными.

Блестящие бриллианты и зеленые изумруды являются одними из самых дорогих драгоценных камней. Однако возникает вопрос, какие именно драгоценные камни встречаются реже, пишет Live Science.

В издании отметили, что изумруды встречаются реже, если считать количество известных месторождений. Согласно обзору 2019 года в журнале Minerals, всего существует 49 месторождений изумрудов. Если сравнивать, то существует примерно 1000 горных пород, содержащих алмазы, хотя есть только 82 действующие алмазные шахты, согласно материалу в журнале Reviews in Mineralogy and Geochemistry за 2022 год.

В статье говорится о том, что алмазы добывают международные горнодобывающие компании, которые имеют сложные ценовые структуры и коммерческие партнерства, чтобы удовлетворить мировой спрос. В Министерстве природных ресурсов Канады отметили, что ежегодно в мире добывают от 100 до 150 млн каратов, это примерно 22-33 тонны алмазов.

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Если сравнивать, то в 2015 году в основных странах-производителях, а именно Колумбии, Замбии, Эфиопии, Мадагаскаре и Бразилии, было добыто от 7 до 9 тысяч килограммов изумрудов, об этом свидетельствуют данные исследования рынка за 2022 год, которые собрала британская горнодобывающая компания Gemfields.

"Отследить мировое производство любого другого драгоценного камня, кроме алмазов, сложно, поскольку шахты разбросаны по всему миру и добывают их преимущественно небольшие компании, которые не имеют надежных систем отчетности", - подчеркивают в Gemfields.

Известно, что изумруд - это зеленая версия минерала берилла, который получает свой цвет с помощью добавления хрома или ванадия. Бериллий, который является основным элементом берилла, сосредоточен в магматических породах континентальной коры, в то время как хром и ванадий распространены в верхней части континентальной коры. Поэтому, чтобы образовался изумруд, эти разные геологические среды должны встретиться.

"Чтобы образовался изумруд, нужно как-то заставить их вступить в реакцию", - рассказал научный куратор геологии в Музее естественных наук Северной Каролины Крис Такер в интервью Live Science.

По его словам, в основном это происходит, когда порода, содержащая бериллий или берилл, контактирует с осадочными породами, такими как известняк или сланец.

"В других случаях разреженная горная порода просачивается сквозь окружающие горные породы и таким образом также забирает хром. По этой причине изумруды часто встречаются в зонах столкновения, таких как горы, где тектонические плиты разбивают различные геологические среды", - цитирует Live Science слова Такера.

Несмотря на то, что геологические условия, которые создают алмазы и изумруды, являются особыми, нет никаких возражений, что изумруды являются редкими, если говорить о том, что более доступно человеку.

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