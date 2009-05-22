Глава Пентагона хочет встретиться с «солдатом в розовых трусах»
"Вот это инновация!"
Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что хотел бы встретиться с солдатом, который, находясь на передовой, стрелял по талибам прямо в розовых трусах.
«Остается только удивляться, что подумал бы враг в данных обстоятельствах. Вот это инновация в психологическом ведении войны», - сказал Гейтс
Как сообщалось, американский солдат Захари Бойд прославился после появления фотографий, на которых он изображен среди других бойцов с автоматом и в бронежилете поверх нижнего белья, на базе в Афганистане.
|Фото AP
«К сожалению, результаты этого нестандартного подхода к камуфляжу – розовые трусы «I love NY» и ярко-красная футболка – были запечатлены фотографом Associated Press».
По словам матери Бойда, сын сам позвонил домой, чтобы предупредить родных о том, что теперь его фотография может появиться на первой полосе New York Times. Он также рассказал, что возможно, он лишится работы, после того как президент увидит его без униформы.