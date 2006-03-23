В человеческом мозге обнаружили цифровой участок

Британский нейрофизиолог нашел в человеческом мозге участок, занимающийся исключительно обработкой чисел, сообщает сайт LiveScience.com. Брайан Баттерворф из Лондонского университетского колледжа (UCL) вместе с соавторами выяснил, что за операции с дискретными цифрами отвечает так называемая "межтеменная борозда" (IPS), а действия над "непрерывными" величинами никак ее не затрагивают.

О том, что арифметические способности сосредоточены внутри IPS, было известно и раньше, но между методами обработки математических данных не проводилось различия. Баттерворф пришел к своим выводам при исследовании больных дискалькулией - расстройством, которое делает невозможными мысленные операции с числами. При этом, отметил ученый, возможность оценивать и сравнивать сохраняется, так что проблема не может затрагивать "математический орган" целиком.

Исследователи попытались выявить активный участок методом магнитно-резонансного сканирования мозга, или fMRI. Участникам эксперимента последовательно предложили два изображения, раскрашенных в зеленый и красный цвета, и попросили сообщить, какого из цветов больше. Сначала следовало проанализировать мозаику из четко разграниченных квадратов определенного цвета, затем их границы были размыты. Ученый констатировал, что IPS активизируется только в первом случае, когда подопытные могли предпочесть подсчет квадратов прямому сравнению, а во втором такой возможности у них не было.

Баттерворф утверждает, что неспособность считать не исключает математических способностей. Так, больных дислексией можно обучить арифметике косвенными способами, хотя в результате счет и будет отнимать у них больше времени, чем у остальных.