Илон Маск выпустил песню

Миллиардер заверил, что сам написал текст песни и исполнил ее.

Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выпустил композицию Don't Doubt ur Vibe.

О выпуске первого сингла в жанре электронной танцевальной музыки (EDM) Илон Маск похвастался в Twitter.

Миллиардер заверил, что сам написал текст песни и исполнил ее. В композиции повторяется фраза Don't doubt your vibe («Не сомневайся в своих эмоциях»), во второй половине трека звучит Because it's true («Потому что это правда»).

Миллиардер также опубликовал фотографии из студии звукозаписи. Сам сингл опубликован на Soundcloud.

Don’t Doubt ur Vibehttps://t.co/5FJNJXUxW0 — E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020

