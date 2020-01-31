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Илон Маск выпустил песню

11:34, 31 января 2020
Курьёзы
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Илон Маск опубликовал фотографии из студии звукозаписи / фото: E “D” M @elonmusk/Twitter

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О выпуске первого сингла в жанре электронной танцевальной музыки (EDM) Илон Маск похвастался в Twitter.

Миллиардер заверил, что сам написал текст песни и исполнил ее. В композиции повторяется фраза Don't doubt your vibe («Не сомневайся в своих эмоциях»), во второй половине трека звучит Because it's true («Потому что это правда»).

Миллиардер также опубликовал фотографии из студии звукозаписи. Сам сингл опубликован на Soundcloud.

Как сообщал УНИАН, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на заводе в Китае.

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