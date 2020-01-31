Илон Маск выпустил песню
11:34, 31 января 2020Курьёзы
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Миллиардер заверил, что сам написал текст песни и исполнил ее.
Илон Маск опубликовал фотографии из студии звукозаписи / фото: E “D” M @elonmusk/Twitter
Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выпустил композицию Don't Doubt ur Vibe.
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О выпуске первого сингла в жанре электронной танцевальной музыки (EDM) Илон Маск похвастался в Twitter.
Миллиардер заверил, что сам написал текст песни и исполнил ее. В композиции повторяется фраза Don't doubt your vibe («Не сомневайся в своих эмоциях»), во второй половине трека звучит Because it's true («Потому что это правда»).
Миллиардер также опубликовал фотографии из студии звукозаписи. Сам сингл опубликован на Soundcloud.
Don’t Doubt ur Vibehttps://t.co/5FJNJXUxW0— E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020
Vibbbe pic.twitter.com/21WKNOnMXZ— E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020
Как сообщал УНИАН, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на заводе в Китае.
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