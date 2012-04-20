Суд оправдал капитана корабля, угробившего 20 человек

Нахимовский районный суд Севастополя признал 73-летнего Леонида Пономаренко, капитана теплохода «Память Меркурия», затонувшего 11 лет назад в западной части Черного моря, невиновным в гибели 20 человек (членов команды и пассажиров) и потере груза (товар частных предпринимателей).

Как сообщает газета «Сегодня» (№ 88 от 20 апреля), близким пострадавших в катастрофе в возмещении материального и морального ущерба - а это свыше 60 млн грн - предприятиями «Сата» (владелец корабля) и «Алан-Тур» (фрахтовщик судна) отказано. Хотя, по заключению госкомиссии, расследовавшей ЧП еще в 2001 году, причастным к трагедии назван в первую очередь Пономаренко. Все это время он был на свободе.

Родственники погибших шокированы решением суда и не оставляют надежд посадить капитана в тюрьму, отмечает издание. Их интересы представляет жительница Симферопольского района Людмила Ткаченко, мать погибшего 18-летнего Алексея.

«Мы подали жалобу в Апелляционный суд Севастополя. Прокурор просил для Пономаренко десять лет тюрьмы, а его отпустили на свободу. Суд выполнил заказ судовладельца и арендатора, так как в деле появились непонятные справки о здоровье Пономаренко, дополнительные экспертизы, которые были не нужны - материалов в деле достаточно. Ходатайства обвинения об отклонении непонятных для нас документов не принимались, а просьбы защиты приобщить их к делу удовлетворялись», - отметила она.

По словам Ткаченко, капитан «Памяти Меркурия» каждое заседание менял свои показания, хотя никто из выживших пассажиров и других членов команды от своих слов не отказывались.

В свою очередь, севастопольский адвокат Сергей Талдин, защищавший капитана, отказался комментировать ситуацию, сказав лишь одно: «Как вы думаете, удовлетворены мы или нет, если он столько лет ждал этого дня?».

26 января 2001 года «Память Меркурия» возвращался из Стамбула в Евпаторию. На его борту находились 52 человека - моряки и гражданские лица. В порту отправления капитан взял 329 тонн груза, хотя имел право принять на корабль лишь 200 тонн.

После выхода в море выяснилось: была нарушена устойчивость теплохода на воде, что могло привести к затоплению. Но Пономаренко дал команду «полный вперед». После пролива Босфор выявился крен плавсредства. Выровнять «Память Меркурия» не удалось, в итоге он ушел под воду в 150 км от Севастополя.

Кроме того, Пономаренко вышел за пределы разрешенной зоны плавания, что не позволило передать сигнал SOS - данный факт был установлен Министерством транспорта Украины. Позже капитан уверял, что причиной катастрофы мог быть взрыв в носовой части корабля, после чего началось крушение, однако доказательств этому не нашлось.