Угроза дефолта существует в Украине - мнение

В Украине существует угроза дефолта, заявил председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор СУСЛОВ, сообщает “Украинская правда”.

”Основной проблемой остается проблема обслуживания внешних долгов. На протяжении ближайшего года Украина должна погасить около 30 миллиардов долларов внешних долгов”, - сказал он в эфире 5 канала.

”Для этого недостаточно валютных резервов, и погасить эти долги невозможно, даже если будут достигаться самые оптимистичные прогнозы относительно роста производства”, - отметил СУСЛОВ.

По его словам, Украине ”придется добиваться отсрочек, реструктуризации”.

”Угроза дефолта в этом плане совсем не преодолена. Она существует. Можем надеяться, что его не будет, что, безусловно, кредиторы пойдут навстречу, что будут даны отсрочки, что, возможно, будут даны внешние кредиты”, - заметил СУСЛОВ.

”Полезно помнить, что и по итогам 2009 года равновесие платежного баланса не достигнуто. Больше миллиарда долларов составляет отрицательное сальдо платежного баланса”, - добавил чиновник.

По его словам, покрывать это негативное сальдо ”можно или внешними займами, или расходованием валютных резервов”.

Кроме того, комментируя заявление Международного валютного фонда о том, что Украина имеет достаточно международных резервов, чтобы обслуживать внешние обязательства, СУСЛОВ заявил: ”Фонд может четвертый транш (кредита) - 3,6 миллиарды долларов - рассматривать как таковой, что не является необходимым”.

”Было известно, что фонд руководствуется политическими рассуждениями, и фонд сам объявлял, когда не предоставил этот транш осенью 2009 года, что он будет ожидать результаты выборов и принимать решение в зависимости от этих результатов”, - сказал он.

”Если транш не будет предоставлен и не начнется какая-то новая серьезная программа для поддержки равновесия платежного баланса - это создаст дополнительные трудности”, - отметил председатель Госфинуслуг.

Кроме того, СУСЛОВ рассказал о статье в издании Wall Street Journal, в которой речь шла о том, что ”Запад, скорее всего, не будет предоставлять новых значительных кредитов для стабилизации экономики Украины”. ”Они прямо там написали, что для Украины есть единственная страна, которая ей может помочь и спасти от дефолта, - Россия”, - подчеркнул он.