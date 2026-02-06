Премьера сериала 'Возвращение' – с 21 февраля эксклюзивно на Киевстар ТВ

Это сериал о реальности жизни после войны.

Эксклюзивная онлайн-премьера сериала "Возвращение" – трогательной драмедии о пути украинского защитника после фронта и непростой адаптации к гражданской жизни. Все серии появятся эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ уже 21 февраля – на день раньше телевизионного эфира.

В центре сюжета – военный Александр Кречет (Евгений Григорьев), который после ранения стремится как можно быстрее вернуться на службу. Однако обстоятельства заставляют его задержаться в Киеве: проблемы с прохождением ВЛК и обещание, данное погибшему побратиму Сергею Вербе (Александр Рудинский), меняют его планы. Кречет берется помочь сыну друга осуществить давнюю мечту – и эта неожиданная миссия становится для него началом нового, сложного этапа.

Столкнувшись с гражданской жизнью, ответственностью за ребенка и чувствами, которых он не планировал, Александр проходит внутреннее испытание, не менее сложное, чем боевые задачи. Когда семья побратима оказывается под угрозой из-за опасного и влиятельного бизнес-врага, Кречет действует так, как умеет лучше всего – защищает тех, кто стал для него близким, рискуя даже собственной жизнью.

"Возвращение" – это сериал о реальности жизни после войны, о вызовах, с которыми сталкиваются ветераны, и о пути назад к себе. Проект сочетает драму и теплые человеческие моменты, показывая, насколько непростым может быть возвращение к мирной жизни – и для тех, кто возвращается с фронта, и для тех, кто ждет.

Смотрите сериал "Возвращение" – с 21 февраля эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ.

